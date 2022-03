Come eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche di Google su Android

Se stai cercando un modo per eliminare rapidamente gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche di Google su Android, allora è finalmente arrivato il tuo momento. Jack Wallen ti mostra come occuparti di questo compito.

La tua privacy dovrebbe essere al primo posto nella tua mente ogni volta che prendi in mano il tuo dispositivo mobile. Gran parte di ciò che fai sul telefono viene conservato, condiviso, utilizzato e (in alcuni casi) utilizzato in modo improprio. E in qualsiasi momento, chiunque può prendere in mano il tuo telefono Android e visualizzare ciò che hai cercato.

Immagina di poter eliminare facilmente gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche di Google. Diciamo, ad esempio, che stavi cercando un nuovo lavoro prima di parlare con il tuo capo a cui è capitato di dare una rapida occhiata (per qualsiasi motivo) alla tua cronologia delle ricerche.

Fortunatamente, Android rende in qualche modo facile cancellare gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche. Questa è una funzionalità disponibile da tempo su iOS. Buone notizie per gli utenti Android. Google ha iniziato a implementare questa funzione sulla sua piattaforma mobile, quindi tutto ciò che devi fare è fare clic su un pulsante per cancellare la cronologia delle ricerche.

E ti mostrerò come si fa.

Di cosa avrai bisogno

Per usufruire di questa funzione, avrai bisogno di una versione aggiornata di Android. Questa funzione non dovrebbe essere limitata a Pixel o dispositivi Android 12, ma (come tutti sappiamo) Google può essere molto complicato nel rilasciare funzionalità. Sto visualizzando un Pixel 6 Pro con Android 12. Se trovi che il tuo dispositivo non ha la funzione, attendi che arrivi il prossimo aggiornamento e ricontrolla.

Come eliminare gli ultimi 15 minuti di cronologia delle ricerche

Con un dispositivo supportato, tutto ciò che devi fare è aprire l’app Google (fai clic su Google dal cassetto delle app:Figura A).

Figura A

Quando apri questa app per la prima volta dopo aver aggiunto la funzione, vedrai un avviso pop-up che indica che puoi cancellare gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche con un solo clic (Figura B).

Figura B

Fai clic sulla tua immagine del profilo in alto a destra nella finestra e apparirà un nuovo popup (Figura C).

Figura C

Fai clic su Elimina ultimi 15 minuti e sarà sparito. Fallo regolarmente e non dovrai preoccuparti troppo che qualcuno veda quello che stai cercando sul tuo dispositivo mobile.

L’unico avvertimento è che non c’è modo di aggiungere un collegamento per questa funzione nella schermata principale. Quindi ogni volta che vuoi cancellare gli ultimi 15 minuti, devi seguire la stessa procedura (apri l’app Google, tocca la tua immagine del profilo e tocca Elimina ultimi 15 minuti).

Ed è così facile eliminare gli ultimi 15 minuti di cronologia delle ricerche su Android. Se sei preoccupato per la tua privacy (e chi non lo è in questi giorni), prendi l’abitudine di impedire a chiunque di guardare quello che stai cercando.

