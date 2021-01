Respiro dell’Udinese, Genoa 1-0

Con un gol di De Paul al 34 ‘, l’Udinese ha battuto il Genoa per 1-0 in “Friuli” nel match dell’ottava giornata di torneo, con 7 punti di scarto, sfuggito al penultimo posto in classifica, così come sta ora il Genoa. 5 punti.

L’ottava gara:

Crotone – Lazio 0-2 (21 gradi, Corea 58)

Spezia-Atalanta 0-0

Juventus-Cagliari 2-0 (38 punti, 42 Ronaldo)

Fiorentina – Benevento 0-1 (52 ‘Imperatore)

Verona – Sassuolo 0-2 (Buga 42 gradi, 76 Berardi)

Inter Torino 4-2 (64 Sanchez, 67 gradi, 84 gradi di penna. Lukaku, 90 gradi Martins – 45 Zaza, 62, p. Ansaldi)

Roma-Parma 3-0 (28 Mayoral, 32 gradi, 41 Mkhitaryan)

Sampdoria – Bologna 1-2 (7 Thorsby – 44 ° Auto Regeni, 52 ° Ursolini)

Udinese-Genoa 1-0 (34΄ de Paul)

Napoli – Milano 21:45

Punteggio (in 8 partite)

Sassuolo 18

Milano 17 – 7 c.

Roma 17

Juventus 16

Inter 15

Napoli 14-7 c.

Lazio 14

Atalanta 14

Verona 12

Sampdoria 10

Cagliari 10

Benevento 9

Spesia 9

Paulownia 9

Fiorentina 8

Udinese 7

Parma 6

Torino 5

Genova 5

Croton 2

* Il Napoli ha -1 punti.