Le torri hanno prosciugato l’ingresso di Civitanova in Champions League

Fai scorrere il punto di incontro, come un’icona. Mercoledì sera i turni si sono interrotti dall’inizio nella loro prima partita di UEFA Champions League (0-3: 21-25, 23-25, 23-25) e TVB deve gran parte della sua sconfitta a un giocatore, Osmane. Guantorina (2 m; 35 anni). Organizzato come una macchina, lo storico capitano di Civitanova ha sempre la risposta a tutto, sempre il cenno giusto al momento giusto. In tre set, l’ex nazionale cubano, vice campione olimpico a Rio con … l’Italia, ha segnato 21 punti, 7 a girone. “È uno dei grandi giocatori, è un vantaggio affrontare questo tipo di avversario. Non abbiamo nulla di cui vergognarsi. Con loro, sai che paghi per ogni errore, anche piccolo, in contanti”. Confermato a Nathan Wounembaina, ricevitore TVB e attaccante.