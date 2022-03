Rallentamento del calo dei nuovi casi di Covid-19 a Metro Manila; Il rischio resta ‘basso’ – OCTA – Bollettino Manila

(Dott. Guido David/Twitter)

Il calo delle infezioni da Covid-19 a Metro Manila è rallentato nell’ultima settimana, ma il gruppo di ricerca OCTA ha affermato lunedì 21 marzo che la regione è rimasta “a basso rischio” dal virus.

In un aggiornamento condiviso su Twitter, il dottor Guido David di OCTA ha dichiarato: “La media è di sette giorni nei nuovi casi nell’RNC. [National Capital Region]così come ADAR [average daily attack rate]è in calo di appena il 4% al 20 marzo 2022, rispetto a un calo del 23% nella settimana precedente [March 7-13]. “

L’incidenza o tasso di incidenza si riferisce al numero di nuovi casi giornalieri ogni 100.000 abitanti.

David ha anche notato che il numero di riproduzione dell’area – il numero medio di infezioni secondarie per individuo infetto – è aumentato da 0,26 a 0,38.

Tuttavia, ha osservato, Metro Manila è rimasta sotto una valutazione a basso rischio basata sulle metriche Covid Act Now sviluppate a livello internazionale utilizzate da OCTA.

David ha affermato che il tasso di positività a Metro Manila, o il numero di individui risultati positivi tra quelli testati per Covid-19, è sceso dal 2,8% al 2,5%.

“Nel complesso, l’RNC è rimasto a basso rischio ma molto vicino a un rischio molto basso”, ha detto.