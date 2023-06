Quest’ultimo evento ha scatenato il temporale più mortale mai registrato

Nuovi dati satellitari mostrano che l’eruzione del vulcano sottomarino Hongga a Tonga ha generato più fulmini di qualsiasi temporale documentato sulla Terra, compresi i temporali delle supercelle e i cicloni tropicali. I dettagli dello studio sono pubblicati sulla rivista Lettere di ricerca geofisica.

Rivoluzione storica

Il 15 gennaio 2022, l’isola di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, situata nel Regno di Tonga, ha assistito al movimentato risveglio del suo vulcano sottomarino. È entrato nella fase di una grande eruzione, la cui intensità era maggiore di Cento bombe simultanee per Hiroshimae poi quest’ultimo ha rilasciato una colonna vulcanica di dimensioni molto notevoli.

Studiando i dati ottenuti dai satelliti geostazionari GEOS-17 e Himawari-8, i ricercatori della NASA hanno scoperto per la prima volta che l’altezza massima raggiunta dal pennacchio vulcanico era 58 km (mesosfera inferiore). Era quindi il pennacchio vulcanico più alto mai registrato dall’inizio delle indagini satellitari. Il record precedente risale all’eruzione del Pinatubo del giugno 1991 con un’elevazione massima stimata in circa 35 km.

Anche il vulcano, il cui magma ha fatto evaporare all’istante l’acqua di mare, ne avrebbe vomitato di più Cinquanta milioni di tonnellate di vapore acqueo nel cielo. A contatto con la cenere, questo vapore può produrre urti elettricamente carichi, formando un Un temporale sovralimentato come non l’abbiamo mai visto prima.

“Non c’è niente di paragonabile nelle tempeste meteorologiche.”

Secondo Alexa Van Eaton, vulcanologa dell’USGS, la tempesta potrebbe aver generato più di 192.000 flash (più di 2600 al minuto). Alcuni possono anche raggiungere altezze di Raggiunge i trenta chilometri sul livello del mare. Ancora una volta, questo è inaudito. ” Con questa eruzione vulcanica, abbiamo scoperto che i pennacchi possono creare condizioni di fulmini oltre la gamma di temporali atmosferici osservati in precedenza.spiega il ricercatore. Si scopre che le eruzioni vulcaniche possono creare fulmini più intensi di qualsiasi altro tipo di tempesta sulla Terra“.

D’altra parte, quando un pennacchio vulcanico “si allarga” verso l’esterno dopo aver raggiunto la sua massima altezza, in uno schema noto come eruzione vulcanica onda gravitazionaleUna parte di fulmini lo avrebbe seguito, sparpagliandosi intorno al vulcano anelli concentrici. ” Non è stata solo l’intensità di questa tempesta ad attirarci. Anche le dimensioni di questi anelli di fulmini hanno sconvolto le nostre menti. Non c’è niente di paragonabile nelle tempeste meteorologiche”, Il ricercatore continua. “Tuttavia, sono stati osservati anelli di fulmini certamente unici Era piccolo in confronto, non molto“.

In generale, questi reperti hanno dimostrato che un pennacchio vulcanico sufficientemente forte potrebbe farcela proprio sistema meteorologico, supportando le condizioni per l’attività elettrica ad altezze e velocità senza precedenti. Una cronologia dettagliata di questa storica eruzione, grazie ai mezzi satellitari disponibili, sarà inoltre essenziale per il monitoraggio immediato e la previsione dei pericoli futuri.