Nuova specie di orchidea di vetro scoperta in Giappone | Scienze

Nonostante sia stata trovata nei parchi e nei giardini di tutto il Giappone, i ricercatori dell’Università di Kobe hanno impiegato 10 anni per confermare che questa pianta – ‘Spiranthes hachijoensis’, a volte chiamata ‘trecce femminili’ per la sua somiglianza con ciuffi di capelli – provenisse da specie precedentemente sconosciute . .

Il professore di botanica ha affermato che alcuni degli esemplari provenivano da “piante e giardini in vaso”, compresi quelli tenuti in una scuola superiore nel centro di Gifu, in Giappone. “Con il suo aspetto curioso e i fiori delicati che ricordano oggetti di vetro, questo fiore è sempre stato apprezzato”, ha dichiarato l’Università di Kobe in un comunicato stampa.