Elicit – un motore di ricerca di intelligenza artificiale che semplifica il lavoro dei ricercatori

Non facciamo grandi cose con l’IA. contratto, ad esempio con Estrapolaun assistente di ricerca che utilizza modelli linguistici come il modello GPT-3 per automatizzare parti del lavoro dei ricercatori.

L’azione principale di Elic è principalmente quella di scansionare la letteratura scientifica liberamente disponibile su Internet. Quindi, ponendoti una semplice domanda (o lasciando che te li estragga), il sito ti mostrerà gli articoli scientifici pertinenti insieme ai riassunti delle informazioni chiave che contengono.

Questo è incredibile! Il motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale può trovare documenti pertinenti anche se non corrispondono esattamente alle parole chiave inserite.

Utilizza l’elicitazione della somiglianza semantica e trova articoli correlati alla tua domanda anche se non utilizzano le stesse parole chiave. Ad esempio, potrebbe restituire articoli sulla “meditazione” anche se la query menziona solo “consapevolezza”.

Per ogni risultato della ricerca, Elicit legge il riassunto del documento e ti fornirà un riepilogo personalizzato che corrisponde alla tua domanda. Ciò consente una migliore comprensione dell’argomento per valutare meglio la pertinenza del documento.

Una volta scoperto il documento, puoi anche fare domande a Elicit che cercherà di risponderti con i dati nel documento. È un po’ come parlare con un libro. E la cosa più affascinante è che puoi importare i tuoi file PDF e poi porre le tue domande per ottenere le basi giuste. Davvero pratico!

Estrapola Quindi è un ottimo servizio per i ricercatori ma anche per le persone che sono solo curiose e vogliono avere un po’ di letteratura scientifica senza necessariamente raccoglierla tutta. Con le funzionalità avanzate di ricerca, filtro e organizzazione dei documenti, puoi trovare le informazioni che stai cercando più rapidamente.

In breve, è molto bello!