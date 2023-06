Questo esopianeta vicino potrebbe ospitare la vita?

Nuovi dati raccolti dal James Webb Telescope della NASA hanno stimato l’abitabilità di TRAPPIST-1c, un esopianeta roccioso vicino alla Terra. I dettagli dello studio sono pubblicati sulla rivista natura.

mondo promettente

TRAPPIST-1c è un esopianeta roccioso delle dimensioni della Terra attorno al quale risiede 39 anni luce di distanza. La sua massa è stimata essere circa 1,38 volte quella del nostro pianeta. Sappiamo anche che si sta evolvendo vicino alla sua stella ospite (una nana rossa) e completando un’orbita completa al suo interno 2.42 giorni terrestri. A causa della sua vicinanza alla sua stella e dato che quest’ultima è più fredda del Sole, TRAPPIST-1 c lo è quindi nella zona giorno del suo sistema in cui le condizioni possono consentire l’esistenza di acqua liquida in superficie.

A causa della sua vicinanza alla sua stella, questo esopianeta riceve una quantità di energia stellare molto maggiore rispetto alla Terra. Questo può portare a Aumento della temperatura superficiale. Tuttavia, le proprietà atmosferiche possono svolgere un ruolo importante nella regolazione di questa temperatura. La domanda ora è se TRAPPIST-1c ha un’ottima atmosfera. Se è così, potrebbe davvero essere considerato un obiettivo primario nella ricerca di vita extraterrestre. Altrimenti, la possibilità di vita sarebbe molto minore o addirittura inesistente.

Inizialmente, gli astronomi pensavano che TRAPPIST-1c potesse avere un’atmosfera densa di anidride carbonica simile a quella di Venere. I due pianeti hanno all’incirca le stesse dimensioni e ricevono una quantità simile di radiazioni dalla loro stella. Tuttavia, sappiamo che le stelle nane rosse emettono potenti raggi X e radiazioni ultraviolette che sono in grado di spogliare facilmente le atmosfere dei loro pianeti. Inoltre, è anche possibile che al momento della formazione dell’esopianeta non ci fossero abbastanza acqua, anidride carbonica e altri volatili per formare un’atmosfera.

Quasi nessuna atmosfera

Per rispondere alla domanda, un team di astronomi ha recentemente utilizzato il James Webb Telescope. ” Volevamo sapere se i pianeti rocciosi hanno un’atmosferaha affermato Sebastian Zyba, del Max Planck Institute for Astronomy in Germania. ” In passato, potevamo studiare solo pianeti con atmosfere spesse e ricche di idrogeno. Con JWT, possiamo finalmente iniziare a cercare atmosfere dominate da ossigeno, azoto e anidride carbonica.”

Per lavorare, i ricercatori hanno usato Dispositivo medio a infrarossi forti (MIRI) telescopio. Grazie a lui, sono stati in grado di calcolare la quantità di energia termica proveniente da TRAPPIST-1 c, e hanno rivelato che la temperatura diurna sul mondo roccioso è di circa 107 gradi Celsius. Sfortunatamente, questa temperatura indica la presenza di A Atmosfera molto sottile. È anche possibile che non ci sarà alcuna atmosfera.

Calcolando la quantità di luce nel medio infrarosso emessa dal pianeta mentre passava dietro la sua stella, i ricercatori hanno anche osservato A Carenza di anidride carbonica. Inoltre, poiché TRAPPIST-1c non ha un’atmosfera densa, gli astronomi suggeriscono che potrebbe essersi formato con essa. Relativamente poca acqua. Le speranze di vita in questo sistema non sono state distrutte a causa di tutto questo. Conosciamo i pianeti TRAPPIST-1 e, f e g Si evolvono anche nella zona abitabile della loro stella. I dati futuri raccolti da JWT potrebbero far luce sul suo potenziale.