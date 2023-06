Il riscaldamento globale. Le foreste del Grand Est non svolgono più il loro ruolo di serbatoi di carbonio, e più anidride carbonica viene emessa, peggio è

In un rapporto dedicato alle foreste francesi di fronte al cambiamento climatico, l’Accademia delle scienze evidenzia una riduzione del loro ruolo di pozzi di carbonio. A Grand Est emettono persino anidride carbonica a causa delle successive siccità degli ultimi 10 anni.

Il vapore si è esaurito nei nostri polmoni. In Un rapporto dell’Accademia delle Scienze La commissione per le scienze ambientali ha pubblicato il 7 giugno 2023 un inventario dello stato delle foreste di fronte ai cambiamenti climatici. Quelli del Grand Est, come in Hauts-de-France o in Corsica, non svolgono più il loro ruolo principale, quello di pozzi di carbonio. Negli ultimi 10 anni ha emesso anidride carbonica e non emette più abbastanza ossigeno.

Una scoperta nazionale sempre più marcata in tutte le regioni, compresa la Nuova Aquitania, dove le foreste svolgono ancora il loro ruolo di pozzi di assorbimento del carbonio, con riduzioni meno evidenti che altrove in Francia.

“Siamo passati da un serbatoio di carbonio a una fonte di carbonio in circa dieci anni“spiega Isabelle Chuen, direttrice della ricerca al CNRS e autrice del rapporto, che abbiamo contattato. Una situazione allarmante quando sappiamo che questi serbatoi naturali o artificiali immagazzinano anidride carbonica 2 Per diverse decine o centinaia di anni, a seconda dello sfruttamento delle foreste.

In dieci anni, il sequestro del carbonio è diminuito di un quarto in Francia, nonostante una strategia “a basse emissioni” implementata a livello nazionale per combattere il cambiamento climatico e raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050.Si prevede che questo calo dei pozzi di carbonio continuerà. Dobbiamo rallentare il più possibile il cambiamento climatico e non c’è altra soluzionespiega il direttore della ricerca.

A Grand Est, il primo allarme è stato lanciato durante l’ondata di caldo del 2003”.Abbiamo già notato una diminuzione, in quel momento, della crescita degli alberi e una diminuzione della fotosintesiaggiunge lo specialista.

Le successive siccità e ondate di caldo sono le principali cause della diminuzione dell’assorbimento di anidride carbonica 2 . In effetti, il clima della capitale francese si è riscaldato di 1,7 gradi Celsius dal 1900, e questo riscaldamento ha subito un’accelerazione drammatica dal 1980.

“EHISperimentiamo una diminuzione della fotosintesi nelle foreste. Questo fenomeno consente agli alberi di sequestrare il carbonio, in particolare attraverso le loro foglie. Dal momento in cui non c’è più acqua, gli alberi chiudono le foglie e il loro ruolo di pozzi di carbonio si riduce.precisa Isabelle Chuine.

La mortalità degli alberi è aumentata del 50% nell’ultimo decennio Isabelle Chuen, direttore della ricerca al CNRS

Questa mancanza d’acqua fa sì che gli alberi smettano di crescere precocemente e quindi riducano la loro funzione di pozzi di assorbimento del carbonio. “Quando la siccità si ripresenta, gli alberi non sono più in grado di riprendersi e finiscono per indebolirsi. Queste situazioni si sono ripresentate dal 2018, con successive ondate di caldo ed estati secche. Abbiamo assistito a un aumento del 50% della mortalità degli alberi nell’ultimo decennio rispetto al primo decennio del 21° secolo“, si rammarica l’autore del rapporto.

Mentre il raccolto di legname dalle foreste francesi è relativamente stabile per l’uso in legname, tavole, carta e cartone, quello per la produzione di energia è in aumento mentre le quantità consumate dai francesi stanno diminuendo. “Il carbonio immagazzinato tornerà direttamente nell’atmosfera. È essenziale sviluppare legni “di lunga durata” da utilizzare nelle strutture o nei materiali da costruzioneIsabelle Chuine avverte: solo il 3% del legno raccolto è destinato a un uso a lungo termine, mentre l’obiettivo era il 30%.

Un grosso problema quando sappiamo che la deforestazione urbana è aumentata del 20% tra il 2012 e il 2020, mentre la sua crescita è diminuita del 10%. Inoltre, la siccità e le ondate di caldo aumentano i rischi di incendio. “Non possiamo più fare affidamento solo sulle foreste per ridurre o eliminare le emissioni di gas serraosserva il ricercatore.

Molte foreste in Alsazia sono vittime di successive siccità e ondate di caldo

•

© Televisione francese

Nonostante il desiderio di rendere le foreste sostenibili attraverso il reimpianto, l’effetto potrebbe essere opposto. “Se è un taglio netto e ripiantiamo il terreno, emetterà molto carbonio che non sarà compensato per decenni.Aggiunge: “Fortunatamente, tali tagli rimangono in minoranza in Francia e vengono utilizzati solo come ultima risorsa.

Con estati sempre più calde e anni di precipitazioni ridotte, le specie arboree non sono più adatte a temperature più elevate. A Grand Est, la maggior parte degli alberi sono abeti, abeti rossi e pini silvestri. “Questi sono i tipi che appassiscono più velocemente di altridecomporsi.

Secondo il ricercatore, non si conoscono ancora le nuove specie da piantare in ciascuna regione per adattarsi ai cambiamenti climatici. Attualmente, le aziende agricole stanno registrando un tasso di mortalità senza precedenti. Nel 2022 sarà del 38%. Di questi il ​​38%, il 60% delle piante è morto a causa della siccità.

A questo si aggiungono i parassiti e gli agenti patogeni del Grand Est. Fondamentalmente, gli insetti chiamati scolitidi vivono sotto la corteccia e recidono i vasi conduttivi che consentono all’acqua di viaggiare dalle radici alle foglie.

Sono le tipologie che arrivano da Paesi dove i mezzi a disposizione per la ricerca sono minori

La specie meridionale è poco conosciuta, perché non sono disponibili dati sulla sua adozione nei climi delle diverse regioni della Francia. “Queste sono le specie che provengono da paesi dove i mezzi dati per la ricerca sono inferiori rispetto all’EuropaIsabelle Chuen spiega.

Le uniche specie che gli scienziati francesi hanno realizzato col senno di poi sono i cedri del Libano e dell’Atlante, introdotti diversi anni fa. Nuove specie di alberi appariranno sicuramente nelle nostre foreste dell’Estremo Oriente nei prossimi anni. Al momento, gli specialisti stanno sperimentando giorno dopo giorno.