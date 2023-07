Questi strumenti trovati nelle Filippine sono stati usati per fabbricare corde per quasi 40.000 anni

Lo sapevate ? Come sottolinea The New Scientist, la traccia più antica di fibra organica è un pezzo di corda di 50.000 anni che sarebbe stato prodotto dai Neanderthal! Questo tipo di ritrovamento è estremamente raro.

nell’archeologia, lo studio delle fibre antiche è difficile perché i materiali organici resistono poco nel tempo (soprattutto nelle regioni tropicali dove il clima non è adatto alla loro conservazione). Per avanzare nella ricerca anche se non ci sono resti, prove circostanziali (rappresentazioni artistiche, semi o strumenti) è quindi una vera e propria miniera d’oro!

Strumenti utilizzati per assottigliare le fibre vegetali

Studiando i segni di usura sui tre strumenti di pietra trovati a Palawan, gli scienziati hanno scoperto che erano simili a quelli osservati su strumenti sperimentali in fibra sottile. Lo schema sottostante permette di comprendere meglio il loro utilizzo: la zona blu si teneva in mano e la zona rosa permetteva di affinare le fibre vegetali (foglie di palma o bambù).

Questa tecnica di produzione è per diluizioneOggi, su larga scala nell’area, è ancora possibile convertire segmenti di piante rigide in segmenti flessibili. Vengono quindi utilizzati per realizzare materiale per legare o per tessere cesti, trappole o persino barche.

Per gli specialisti, questi reperti costituiscono la prima testimonianza di questa pratica nel sud-est asiatico e confermano che la tecnologia della fibra era parte integrante delle competenze di Tarda era glaciale. Essi “Facendo luce sia sulle capacità tecnologiche che sulle conoscenze botaniche che la popolazione del Palawan meridionale possedeva durante il tardo Pleistocene.Identificare gli autori dello studio.

Una tecnologia importante nello sviluppo umano

Secondo Hermine Xhauflair dell’Università delle Filippine Diliman, padroneggiare questa tecnologia è tutt’altro che aneddotico nella storia dello sviluppo umano: “È consentito raccogliere oggetti diversi tra loro e costruire case, realizzare oggetti compositi, cacciare con l’arcoE […] Attaccare le vele alle barche e creare barche che possono essere utilizzate per percorrere lunghe distanze. Possiamo leggere in New Scientist.

I ricercatori vorrebbero ora capire se la pratica contemporanea di questa tecnologia sia il frutto di una tradizione ininterrotta. Future analisi potrebbero consentire di determinare l’antichità e l’estensione geografica di questo mestiere.

Lo sapevate ? : Il complesso di grotte di Tabon (che comprende 215 grotte) è stato incluso nel programma dell’UNESCO dal 1991. Si trova sulla costa sud-occidentale dell’isola di Palawan ed è uno dei principali siti preistorici delle Filippine. Lì sono stati trovati resti umani, i più antichi dei quali risalgono a 47.000 anni prima della nostra era.

