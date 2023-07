Matematica, fisica, tedesco… Quali materie mancheranno agli insegnanti all’inizio dell’anno accademico 2023?

Notizia Per sopperire alla carenza di insegnanti, anche quest’anno il Ministero della Pubblica Istruzione inviterà insegnanti a contratto. © Adobe Stock / luckybusiness



06 luglio 2023

Il Ministero della Pubblica Istruzione ci assicura: il prossimo anno scolastico sarà più tranquillo dell’anno precedente. Anche se alcune discipline sono sempre state segnate dalla carenza di docenti: matematica, fisica, chimica, ma anche alcune materie letterarie.

ci sarà Un insegnante davanti a ogni classe nel mese di settembre ? Lo garantisce il Ministero della Pubblica Istruzione L’inizio dell’anno scolastico 2023 sarà molto più tranquillo Rispetto al 2022, segnato da una grave carenza di professori di ruolo, con 4.000 posti vacanti. Ma questo miglioramento non basterà a riempire le bacheche di classe.

Timido miglioramento delle prestazioni agonistiche

Due mesi prima dell’inizio dell’anno accademico 2023, Il Ministero dell’Educazione Nazionale ammette di trovarsi ancora una volta di fronte a problemi di personale. I risultati di ammissione CAPES per la trascrizione 2023 danno già 5416 ammissioni (+6%) per 6576 posizioni. Pertanto, nel 2022 non sono stati occupati complessivamente 1.160 posti di lavoro, rispetto ai 1.539 del 2023. Non si nasconde un miglioramento generale. Un caso molto contrastante secondo le discipline.

Le posizioni non sono state ricoperte per molto tempo. Concorsi di reclutamento. Oggettivamente è meglio di quanto non fosse nel 2022, ma se guardiamo al lungo termine, lo vediamoSiamo in una gravissima crisi occupazionaleafferma Jean-Remy Girard, presidente di SNALC.

Assenteismo in diverse materie

Maggiori Tradizionalmente in deficit non è ancora colmato. Questo è particolarmente vero per la matematica, il tedesco e i classici. Dal 2022, gli insegnanti sono sempre più rari in inglese, fisica, chimica, educazione musicale e lettere moderne.

“Non hanno ritenuto opportuno nominare tutti i candidati qualificati, conferma Marie-Thérèse Lehawk, presidente dell’Unione degli insegnanti di fisica e chimica (UdPPC). I distretti stanno facendo il possibile per reclutare, ma ci saranno disparità regionali”.

Ma la crisi occupazionale si estende anche alle nuove discipline. Carenza di insegnanti di spagnolo Particolarmente degno di nota all’inizio dell’anno accademico 2023.

Altre major occupano tutte le loro posizioni, possiamo menzionare in particolare Storia, Geografia, Filosofia, SVT, Arti Visive e Istituto di Scienza e Tecnologia. Per l’educazione fisica e lo sport, CAPEPS (Certificato di competenza nell’insegnamento dell’educazione fisica e dello sport) tutte le posizioni devono essere coperte.

professione perde il suo fascino

Per compensare questo deficit, il Ministero della Pubblica Istruzione richiamerà stipulare contratti con gli insegnanti. Annuncia che sta lavorando per trattenerli e rinnovare i loro contratti, oltre a consentire loro di usufruire del tempo di formazione e preparazione per l’inizio dell’anno scolastico.

Il ministero è orgoglioso di se stesso Attuazione della politica di attrattività Economicamente, ma anche in termini di immagine della professione. Politica inadeguata secondo i sindacati per i quali lo prevede lo statuto dei docenti Compenso per compiti aggiuntiviè una falsa soluzione.

“L’accordo non è un fattore di attrazione. A meno che non si costringano a lavorare ore extra, la maggior parte dei professori perderà potere d’acquisto. Sarà necessario avvicinarsi al pagamento degli stipendi degli insegnanti al culmine della qualifica”, conferma Jean-Remy Girard.