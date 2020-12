Questi sono il maggior numero di articoli che ho letto su Boomorg quest’anno

Quest’anno sta lentamente volgendo al termine con solo poche ore rimaste per entrare nel nuovo anno. Sul portale web Pomurec.com, abbiamo guardato indietro al 2020 e scelto i contenuti che hanno attirato più attenzione lo scorso anno.

festa musicale

I saggi dei balli di laurea eseguiti dagli studenti delle seguenti scuole superiori di Bomurg hanno attirato la maggiore attenzione: il liceo professionale e tecnico Murska Sobota, il liceo Frank Miklochich Lyotomir, la scuola di economia di Murska Sobota e la scuola di ospitalità e turismo di Radinche.

Foto e video: McDonald’s apre i battenti a Breckmore

Tra gli articoli più letti c’è stata sicuramente l’apertura della famosa catena di fast food americana McDonald’s, che ha aperto i battenti a Murska Sobota il 21 agosto. McDonald’s si trova all’interno del centro commerciale BTC City Murska Sobota e offre agli ospiti uno spazio moderno e nuove tecnologie per ordinare, preparare e servire il cibo. Lo spettacolo è stato arricchito da McCafé e McDrive. Anche il nuovo ristorante, che è il 22 ° consecutivo nel Paese, impiega 65 persone. Puoi trovare l’articolo Qui.

Foto e video: Capodanno con Blue Planet a Moravske Toplice

Anche la festa di Capodanno al Moravsky Toplice ha attirato molta attenzione, poiché il Blue Planet ha intrattenuto la folla fino alle prime ore del mattino. L’anno scorso, i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo a Moravske Toplice. Puoi trovare filmati dell’ultimo capodanno Qui.

Foto e video: Luca Bassi stupisce a Palazzo Rakishan

Seguono gli articoli del concerto di uno dei musicisti sloveni più famosi dell’epoca, Luca Pasija, che ha ospitato per due giorni consecutivi il pubblico al Palazzo Rakichan. Potete trovare le riprese del primo giorno del concerto che si è svolto sabato 15 agosto Qui, E il secondo, che si è verificato il giorno successivo Qui.

Foto e video: Capodanno a Ljutomer con Plamen Group

Ha anche attirato la festa di capodanno dell’anno scorso a Leotomere, che si è tenuta nella piazza principale. Il gruppo dei Plamen ha apprezzato il pubblico, anch’egli incantato dai ricchi fuochi d’artificio. Puoi trovare gli scatti della notte di Capodanno Qui.

Foto e video: fedeli fan hanno salutato con gioia i giocatori di Mora

Quest’anno è stato sicuramente arricchito da Muraši, che ha sconfitto Nafta nella finale della Coppa di Slovenia. Tra i contenuti più letti sul nostro portale c’erano i giubilanti momenti di allegria a Fasanereja, quando i tifosi hanno preparato un grande ricevimento per i giocatori di Mora quando hanno vinto la Coppa. Puoi trovare l’articolo Qui.

Foto e video: manifestanti riuniti a Murska Sobota

L’anno non è passato senza proteste. Oltre a Lubiana, le proteste si sono svolte anche in altre città slovene ei manifestanti hanno espresso la loro insoddisfazione per le azioni del governo andando in bicicletta. A Murska Sobota, le proteste sono scoppiate in Piazza della Vittoria. Puoi trovare lo stesso articolo Qui.

Foto: i lottatori urbani si mettono alla prova a Gorenga Radguna

A fine settembre hanno attirato la vostra attenzione anche Urban Gladiators, che a Gornja Radgona si sono cimentati nel superare vari ostacoli come saltare sul fuoco, strisciare sotto il filo spinato, lanciare lance, camminare sui trampoli, girare pneumatici, strisciare nel fango e altro ancora. L’articolo è disponibile Qui.

Foto: è così che hanno festeggiato il capodanno a Murska Sobota

Sono stato anche attratto dalla festa di Capodanno a Murska Sobota l’anno scorso. Goditi i tuoi visitatori con Plus Band e Aktual. Anche a Morska Sobota, il cielo della città è stato decorato con bellissimi fuochi d’artificio ei visitatori hanno ballato il valzer viennese. Puoi trovare il post Qui.

Foto: Sweet Path 17 si svolge il giorno della donna

In occasione della festa della donna, a Ratkovci è stata sollevata la diciassettesima ciotola di Sladka, a cui hanno partecipato numerosi escursionisti da vicino e da lontano. Gli escursionisti si sono radunati davanti alla caserma dei vigili del fuoco del villaggio a Rattkowice, quindi hanno intrapreso una tangenziale di 13 chilometri attraverso i villaggi e le foreste circostanti. Puoi trovare l’articolo Qui.

Foto e video: a Prosečka vas si è tenuto un concorso per l’editoria ad alta velocità

Per la quarta volta PGD Prosečka vas e Oldtimer klub Abraham hanno organizzato una competizione di motoseghe ad alta velocità, che quest’anno si è svolta in quattro categorie e ha visto la partecipazione di 35 concorrenti. Il concorso si arricchisce di un concorso di motoseghe. “Naj gorički žagar” divenne Christian Salamar Qui.

