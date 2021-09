Saturno è ancora una volta al centro di una grande immagine che la NASA ha rilasciato per tutta l’umanità e, come potete vedere, stiamo parlando di qualcosa che potrebbe essere molto utile per molte persone che vogliono capire meglio il pianeta. Nello specifico, nell’immagine qui sotto, puoi vedere tutte le stagioni che attraversa Saturno, ma anche il modo in cui influiscono sugli anelli che lo circondano e lo rendono facile da riconoscere.

Attraverso i suoi anelli, il pianeta Saturno svela alcuni misteri che non possono essere osservati a distanza dalle sonde spaziali che sono state inviate per osservarlo, e recentemente abbiamo scoperto il suo nucleo basandoci sugli studi degli anelli. La NASA ora vuole rivelare il modo in cui Saturno cambia a seconda della stagione in cui si trova il pianeta, e l’immagine stessa è di grande interesse.

Saturno: una nuova meravigliosa immagine rilasciata dalla NASA

Saturno ha diversi anelli visibili a seconda della stagione in cui si trova, quindi è facile notare quando l’asse di rotazione è diretto verso il Sole, o difficile da notare quando è diretto nella direzione opposta. Gli anelli che compongono Saturno sono costituiti da molti gas e resti di corpi che sono intrappolati nella gravità del pianeta, o lanciati dalla sua superficie, e possono essere facilmente osservati solo dalle sue immediate vicinanze.

Su Saturno, gli anelli ti dicono la stagione. Sulla Terra, mercoledì segna l’equinozio, che è il momento in cui l’equatore si inclina direttamente verso il Sole. Mentre i grandi anelli di Saturno ruotano lungo l’equatore del pianeta, questi anelli appaiono in modo prominente, nella direzione del sole – quando punta l’asse di rotazione di Saturno è verso il Sole. Al contrario, quando l’asse di rotazione di Saturno punta di lato, appare l’equinozio e gli anelli del bordo sono difficili da vedere non solo dal sole, ma dalla Terra. “

Saturno è visibile nell’immagine sopra durante gli 11 anni di osservazioni fatte sulla Terra, quindi gli scienziati sono stati in grado di vedere come le cose sono cambiate in questo senso. Poiché il pianeta subisce grandi cambiamenti ogni pochi milioni o centinaia di milioni di anni, sono stati osservati solo i dettagli che sono stati visibili da quando il pianeta è stato originariamente scoperto su Saturno.

Saturno non è più sotto il controllo di una sonda spaziale, ma le agenzie spaziali intendono inviare sonde nei prossimi anni per monitorare i mesi nelle sue immediate vicinanze.