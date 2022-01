Proteste in Kazakistan: il presidente afferma di aver emesso ordini di sparare per uccidere per affrontare i “terroristi”

Le proteste sui prezzi del carburante sono esplose in un’ondata di disordini a livello nazionale in Kazakistan.

Il presidente del Kazakistan ha emesso ordini di sparare per uccidere per far fronte a ulteriori disordini.

Le forze di pace inviate dalla Russia e dai paesi vicini sono arrivate su richiesta del Kazakistan e si trovavano temporaneamente nel paese per garantire la sicurezza.

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato venerdì di aver emesso ordini di sparare per uccidere per far fronte a ulteriori disordini da parte di coloro che ha descritto come banditi e terroristi, aggiungendo che coloro che non si fossero arresi sarebbero stati “distrutti”.

Ben 20.000 “ladri” hanno attaccato Almaty, la città più grande, e distrutto proprietà statali, ha detto Tokayev in un discorso televisivo una settimana dopo, quando le proteste sui prezzi del carburante sono scoppiate in un’ondata di disordini in tutto il paese.

Come parte dell’operazione “anti-terrorismo”, ha detto, ha ordinato alle forze dell’ordine e ai militari “di sparare per uccidere senza preavviso”.

“I militanti non hanno deposto le armi… continuano a commettere crimini o si stanno preparando per essi. La lotta contro di loro deve continuare fino alla fine. Chi non si arrende sarà distrutto”, ha detto Tokayev alla televisione di stato.

Ha rifiutato le richieste di colloqui con i manifestanti.

“Che stupidaggine. Che tipo di conversazioni possiamo avere con criminali e assassini?” Egli ha detto.

“Abbiamo avuto a che fare con banditi armati e ben equipaggiati, sia locali che stranieri. Più precisamente, con terroristi. Quindi dobbiamo distruggerli, e sarà fatto presto”.

Tokayev ha ringraziato il presidente russo Vladimir Putin ei leader di Cina, Uzbekistan e Turchia per la loro assistenza.

Scattata il 6 gennaio 2022 e pubblicata dal Ministero della Difesa russo il 7 gennaio 2022, questa foto mostra una veduta aerea di veicoli militari russi in attesa di essere caricati su un aereo cargo militare in partenza per il Kazakistan all'aeroporto di Ivanovo. AFP Handot/Ministero della Difesa russo/AFP

Ha detto che le forze di pace inviate dalla Russia e dai paesi vicini sono arrivate su richiesta del Kazakistan e si trovavano temporaneamente nel paese per garantire la sicurezza.

Tokayev ha aggiunto che è molto importante capire perché lo stato “ha dormito durante la preparazione segreta degli attacchi terroristici da parte delle cellule dormienti dei militanti”.

