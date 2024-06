Pressione del suolo: la battaglia nascosta per i suoli in Africa

Conquistare il territorio non significa solo tornare con la vendetta. Stanno assumendo nuove forme come la compensazione delle emissioni di carbonio, i programmi di idrogeno verde e altre “acquisizioni verdi”.

Negli ultimi anni l’Africa è stata l’epicentro di una preoccupante tendenza globale:… Pressione terrestre. La crisi finanziaria globale del 2007-2008 ha scatenato una massiccia ondata di land grabbing in tutta l’Africa e nel mondo. Sebbene la crisi si sia attenuata, le pressioni sui terreni agricoli non sono mai scomparse. Ora, 15 anni dopo, i prezzi globali dei terreni sono raddoppiati, il land grabbing è tornato in vigore e gli agricoltori sono sotto pressione da tutte le parti.

K Lo rivela un importante rapporto di IPES-FoodOggi Pressione terrestre Il cambiamento climatico si sta pericolosamente intensificando in forme nuove e diverse, tra cui programmi di compensazione del carbonio e della biodiversità, finanza e speculazione, accaparramento delle risorse, massicci progetti di espansione e sviluppo delle miniere e sistemi alimentari industriali in continua crescita. Stiamo assistendo a una nuova corsa per la terra, che sta soppiantando i piccoli agricoltori, le popolazioni indigene, i pastori e le comunità rurali – o rimuovendo il loro controllo sulle loro terre. Le conseguenze sono state disastrose, esacerbando la povertà rurale, l’insicurezza alimentare e la disuguaglianza fondiaria in tutto il continente – e mettendo a rischio il futuro dell’agricoltura su piccola scala.

La terra non è solo la terra sotto i nostri piedi: è il fondamento dei nostri sistemi alimentari che ci fornisce nutrimento. Non è come qualsiasi altra merce che viene comprata e venduta. È il fondamento delle diverse culture, mezzi di sussistenza e tradizioni rurali di milioni di africani. Ospita la biodiversità. Tuttavia, secondo Iniziativa Matrice TerraL’Africa è in prima linea nella crisi dell’accaparramento di terre nel Sud del mondo, con quasi 1.000 accordi su larga scala di terreni agricoli registrati in tutto il continente dal 2000. Il Mozambico è stato il più colpito con 110 accordi su larga scala di terreni agricoli, seguito da Etiopia, Camerun e la Repubblica Democratica del Congo.

La corsa alla terra non è solo per scopi agricoli. Questa volta è guidato anche dalla “cattura verde”, poiché governi e potenti aziende riservano terreni per piantagioni di alberi discutibili, sequestro del carbonio, progetti di biocarburanti e idrogeno verde (che richiedono grandi quantità di acqua). Queste attività, mascherate da iniziative ambientali, in definitiva danneggiano il clima e la sostenibilità, perché spostano l’onere della riduzione delle emissioni di carbonio dagli inquinatori del Nord del mondo alle terre dell’Africa. Lo fanno minacciando direttamente le stesse comunità che sopportano il peso maggiore del cambiamento climatico, sfollando gli utilizzatori dei terreni e gli agricoltori locali. Il 20% dei grandi accordi fondiari sono già “acquisizioni verdi”, spesso mirate alle terre indigene – e questa percentuale potrebbe salire alle stelle nei prossimi anni. Gli impegni dei governi per decarbonizzare i terreni in tutto il mondo stanno già aggiungendo fino a 1,2 miliardi di ettari di terreno – la stessa quantità di terreno utilizzata oggi per coltivare colture in tutto il mondo.

La “presa verde” porta nuovi potenti attori nelle dinamiche fondiarie delicatamente equilibrate dell’Africa, creando un’interfaccia pericolosa tra piccoli agricoltori e governi ricchi, aziende di combustibili fossili, grandi gruppi ambientalisti e sviluppatori immobiliari.

Prendiamo ad esempio Blue Carbon, una società con sede a Dubai sostenuta dalla famiglia reale regnante, che acquista diritti su foreste e terreni agricoli in cambio di compensazioni di carbonio. Blue Carbon ha acquisito circa 25 milioni di ettari di territorio africano attraverso accordi con i governi di cinque paesi: tra cui il 20% dello Zimbabwe, il 10% della Liberia e vaste aree di Kenya, Tanzania e Zambia. Le comunità pastorali e indigene sono particolarmente vulnerabili. In Kenya è stata segnalata la deportazione forzata di circa 700 membri del popolo Ogiek in relazione agli investimenti di Blue Carbon. In Liberia, i leader locali hanno fatto proprio questo Ha denunciato Non ci sono state consultazioni dalla firma del memorandum d'intesa.

La pressione del territorio comporta anche invasioni minerarie su larga scala, urbanizzazione e mega progetti di sviluppo. I terreni agricoli privilegiati continuano a essere persi a causa della crescente urbanizzazione e dei progetti infrastrutturali su larga scala, che portano al degrado e alla perdita di biodiversità.

Questo è anche un problema per la nostra sicurezza alimentare. Un rapporto del 2018 ha mostrato che gli accordi fondiari su larga scala sono in corso Etiopia e Ghana Costringe i piccoli agricoltori a diventare lavoratori salariati, a ridimensionarsi in appezzamenti di terreno più piccoli e frammentati o a migrare verso le città, minando la loro capacità di nutrire se stessi e le loro comunità. Circa il 90% degli accordi fondiari su larga scala convertono i terreni dalla produzione alimentare locale alla produzione di biocarburanti, colture commerciali per l’esportazione, estrazione di petrolio, gas e minerali o compensazione delle emissioni di carbonio. I termini ambigui di questi accordi aggravano i rischi per i piccoli proprietari terrieri e per la disponibilità di cibo.

IL Pressione terrestre Non è solo una crisi ambientale; È una battaglia per la giustizia e la sopravvivenza. Questo diffuso accaparramento di terre sottolinea l’urgente necessità di una gestione del territorio equa e sostenibile in tutta l’Africa. Sono necessarie azioni trasformative. I politici devono lavorare per proteggere le comunità locali, includerle come parte degli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico e proteggere la biodiversità, e sostenerle nella gestione del territorio, piuttosto che spostarle. Ciò può essere ottenuto:



Rimuovere il capitale speculativo e gli attori finanziari dai mercati fondiari per restituire la terra nelle mani degli agricoltori. Ciò dovrebbe includere un limite alle acquisizioni di terreni, la concessione agli agricoltori del diritto di prelazione e un giro di vite sulle false compensazioni di carbonio basate sulla terra.

Integrare il diritto alla terra nelle costituzioni dei paesi e nelle politiche ambientali e agricole, anche nei piani climatici (NDC) [NDCs]) e strategie per la biodiversità. Creare una governance inclusiva del territorio e dei sistemi alimentari per fermare l’appropriazione ambientale e ricentrare le comunità. I nuovi meccanismi devono mettere le comunità e i diritti umani al centro della gestione del territorio. Per raggiungere questo obiettivo sono essenziali una pianificazione spaziale democratica e agenzie fondiarie responsabili. Rendere i sistemi di conversazione territoriale gestiti dalla comunità lo strumento principale del quadro globale sulla biodiversità per raggiungere gli obiettivi globali di biodiversità proteggendo al tempo stesso la produzione alimentare locale.

I piccoli proprietari terrieri, i pastori e le comunità indigene dell’Africa sono custodi delle sue terre e della sua biodiversità. La loro inclusione e la loro responsabilizzazione sono vitali per la nutrizione dell’Africa, così come per l’azione per il clima, ma mancano di diritti e protezione sociale. Un nuovo potente “colonialismo del carbonio” combatte la crisi climatica contro comunità, invece con Essi.

Sono necessarie azioni coraggiose e una leadership coraggiosa per garantire che gli agricoltori e le comunità abbiano un accesso significativo ed equo alla terra. La terra africana non è solo un bene economico che può essere venduto al miglior offerente. Dando potere alle comunità locali e proteggendo le loro terre, possiamo aprire la strada a un futuro sostenibile e giusto per tutti gli africani.