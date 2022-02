Pokemon Legends: Codici regalo misteriosi di Arceus

pubblicazione Pokemon Leggende: Arceus È stato un grande successo e i giocatori di tutto il mondo si stanno immergendo nella tradizione e nello stile di vita Hesoyuan. Un modo semplice per farlo è ottenere gli articoli gratuiti offerti da Game Freak tramite Codici regalo misteriosi.

Come al solito nei giochi Pokémon, ci sono alcuni oggetti gratuiti che puoi ottenere, che si dice includano oggetti, cosmetici e persino i Pokémon stessi. Queste icone appariranno senza dubbio durante tutto l’anno, quindi continua a controllare per tutte le cose buone!

Salva i premi dati in Pokémon Legends: Arceus

I giocatori dei precedenti giochi Pokémon possono ottenere grandi ricompense a seconda dei giochi per i quali hanno già salvato i dati sullo Switch. Potrai richiedere questi articoli una volta che ti sarai iscritto Squadra di spedizione galattica Tra circa un’ora dall’inizio della partita. Da lì devi solo parlare Clothier nella città di Jubail Gli oggetti saranno tuoi.

set kimono شاي : I giocatori devono conservare i dati sul proprio Switch per Pokémon Spada o Pokémon Scudo.

: I giocatori devono conservare i dati sul proprio Switch per Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Moderno gruppo di galassie a squadre : I giocatori devono conservare i dati sul proprio Switch per Pokémon Diamante Brillante o Pokémon Perla Lucente.

: I giocatori devono conservare i dati sul proprio Switch per Pokémon Diamante Brillante o Pokémon Perla Lucente. Maschere di Pikachu ed Evie: I giocatori devono salvare i dati sullo Switch per Let’s Go Pikachu o Let’s Go Eevee.

Ricompense per l’acquisto di Pokémon Leggende: Arceus

A volte i Pokémon impostano premi per l’acquisto: contenuti gratuiti o aggiuntivi per coloro che preordinano il gioco o lo acquistano da determinati rivenditori.

set di palle pesanti I giocatori che acquisteranno la versione digitale del gioco dal Nintendo eShop riceveranno un codice univoco per 30 Heavy Balls: questa offerta è disponibile fino al 9 maggio 2022.

I giocatori che acquisteranno la versione digitale del gioco dal Nintendo eShop riceveranno un codice univoco per 30 Heavy Balls: questa offerta è disponibile fino al 9 maggio 2022. Set kimono GarchompI giocatori negli Stati Uniti o in Giappone che preordinano il gioco da Amazon riceveranno un codice univoco per il set Garchomp Kimono: questo codice deve essere riscattato entro il 16 maggio 2022.

Regali e simboli misteriosi

Attualmente, ci sono alcuni oggetti disponibili su cui i giocatori possono mettere le mani:

Set kimono Hisoyan Growlithe : due elementi incentrati sul modello Hisuian Growlithe.

: due elementi incentrati sul modello Hisuian Growlithe. maschera spregevole: Una maschera che copre l’intero viso attorno alla forma Hisoi di Zorark. Questa maschera è disponibile nella stessa confezione regalo di abbigliamento del Kimono Growlithe.

Nessuno di questi articoli richiede un codice e sono invece disponibili dall’opzione Ottieni online all’interno della tua borsetta. Questi regali sono entrambi disponibili fino al 9 maggio 2022.

Come riscattare codici regalo misteriosi

Nota che per poter riscattare i doni misteriosi, il giocatore deve averli completati Compito 5 (richiesto entro maggio) primo.

Una volta terminato l’ordine da Il mio, apri la borsa, vai alla scheda Comunicazioni e tocca l’opzione Regali misteriosi. Questo elenco ti darà due opzioni per ottenere articoli gratuiti:

Scaricalo online

Ottieni con codice / password

Tutti i regali dell’opzione “Get It Online” non necessitano di ulteriori input oltre alla selezione dei regali desiderati. Per ricevere regali protetti con una password o un codice, seleziona “Ricevi codice / Password” e inserisci il codice. Allora, gli oggetti saranno tuoi!

Questi codici richiedono anche una connessione a Internet – MA Non Abbonamento Nintendo Switch Online!

Codici misteriosi e regali scaduti

Al momento non ci sono codici scaduti, ma terremo aggiornato questo elenco alla scadenza dei codici.

