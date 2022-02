Pixel 4a rimosso dal Google Store

Dopo che Google Store non è più disponibile per diverse settimane, Google Pixel 4a non è più ufficialmente elencato su Google Store come ho detto prima 9to5Google

Google Pixel 4a è stato rilasciato nell’agosto del 2020 dopo essere stato ritardato di diversi mesi: inizialmente doveva arrivare ad aprile o maggio dello stesso anno. Il Pixel 4a aveva solo connettività 4G, uno schermo più piccolo da 5,8 pollici e un chipset Snapdragon 730G di fascia media che gli dava un’ottima durata della batteria. Il Pixel da $ 350 era un valore straordinario per il suo tempo.

Il Pixel 4a è stato l’ultimo telefono Google Pixel ad essere lanciato in più mercati. A partire dai pixel 5G (4a 5G e 5), Google ha limitato fortemente il suo rilascio nei mercati chiave, inclusi Stati Uniti e Giappone. La carenza globale di componenti e i vincoli della catena di approvvigionamento hanno reso più difficile per Google produrre e vendere un numero sufficiente di pixel.

Google Pixel 5a 5G è l’offerta Pixel più economica di Google in questo momento. Viene venduto al dettaglio per $ 449 e può essere acquistato a partire da $ 299 se lo acquisti con un piano Google Fi negli Stati Uniti. Ad ogni modo, Google dovrebbe rilasciare il suo dispositivo pieghevole quest’anno, ma ci aspettiamo anche di vedere (e abbiamo già visto alcune perdite) il Pixel 6a in arrivo quest’anno. Data la tempistica dei due precedenti Pixel della serie A, potremmo aspettarci che un tale Pixel arrivi ad agosto, nonostante le voci che indicano un rilascio a maggio: ci chiediamo se Google abbia intenzione di lanciarlo in più mercati.

