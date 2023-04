5 sport da tenere d’occhio Team Canada questo fine settimana: 14-16 aprile – Team Canada

(Foto AP/Kin Cheung)





La primavera sembra ormai consolidata e il fine settimana si preannuncia caldo, ma è ancora sul ghiaccio che alcuni dei migliori giocatori del Team Canada saranno attivi nei prossimi giorni.

I campionati mondiali di hockey femminile culminano nella finale di domenica, dove i fan del pattinaggio artistico possono crogiolarsi nell’abilità dei canadesi per l’ultima volta in questa stagione e ammirare la destrezza di Keegan Messing un’ultima volta prima che si ritiri dalla competizione.

Se il bel tempo ti fa venire voglia di prepararti per l’estate del tennis che ti aspetta, dovresti andare a Vancouver, dove i canadesi tenteranno di qualificarsi per le finali della Billie Jean King Cup.

hockey

Il Team Canada sta cercando il suo terzo titolo consecutivo ai Campionati mondiali di hockey femminile IIHF a Brampton, Ont. I canadesi sono sulla buona strada per raggiungere il loro obiettivo. Dopo quattro vittorie consecutive nei gironi all’italiana (inclusa una vittoria ai rigori contro gli Stati Uniti), il Canada ha battuto la Svezia 3-2 ai tempi supplementari vincendo i quarti di finale.

Il Team Canada affronterà la Svizzera in semifinale alle 16:00 EST di sabato. L’altra semifinale si svolgerà oggi e vedrà gli americani affrontare la Repubblica Ceca. La partita per la medaglia d’oro inizia alle 19:00 ET di domenica, mentre la partita per la medaglia di bronzo si gioca nel pomeriggio alle 15:00 ET. I giochi si svolgono presso il CAA Center di Brampton Trasmissione su RDS.

Sarah Feller, che ha fatto irruzione sulla scena internazionale ai Mondiali dello scorso anno, è tornata alla ribalta quest’anno segnando quattro gol e otto punti nelle cinque partite della sua squadra. Sarah Nurse ha anche quattro gol a suo nome, incluso quello ai supplementari contro la Svezia.

Riusciranno i canadesi a trovare ancora una volta i grandi rivali americani nella finale per il titolo? In ogni caso, se la partita del turno preliminare tra le due potenze dell’hockey femminile, conclusasi ai rigori del 9° turno, servirà da assaggio di ciò che può riservare la finale, sarà senza dubbio un duello avvincente, ricco di azione e colpi di scena.

Snowboard

La Coppa del Mondo ISU 2023, in programma dal 13 al 16 aprile a Tokyo, in Giappone, è l’ultima competizione internazionale di pattinaggio artistico della stagione. Sei paesi (Giappone, Stati Uniti, Canada, Corea del Sud, Italia e Francia) si sono qualificati in base ai loro risultati nelle competizioni nel 2022-23.

Il Team Canada sarà guidato dai ballerini sul ghiaccio Piper Gale, capitano della squadra, e Paul Poirier, medaglia di bronzo degli ultimi due mondiali. Diana Stellato-Dodec e Maxime Deschamps si esibiranno in coppia, Keegan Messing e Stephen Gogolev rappresenteranno il singolare maschile mentre Madeleine Cheezas e Sarah-Maude Dupuy sono le due canadesi che si esibiranno nell’evento femminile.

La competizione si svolgerà secondo il consueto format con prima il programma corto/danza ritmata, poi il programma libero/danza libera. Per ogni programma, alle squadre verranno assegnati punti in base alla loro classifica (da 12 punti per il primo posto a 1 punto per il dodicesimo posto), e il titolo con il maggior numero di punti sarà dichiarato vincitore.

Tira fuori i tuoi fazzoletti mentre Keegan Messing saluterà la competizione, e poiché il suo pattinaggio innovativo fa appello ai fan, il pubblico giapponese potrebbe fargli una standing ovation. Senza dubbio sarà molto impressionante!

Tennis

A Vancouver, il Canada affronta il Belgio nelle qualificazioni per le finali della Billie Jean King Cup che si svolgeranno a novembre. Leela Fernandez, Rebecca Marino, Gabriela Dabrowski e Kathryn Sipov comporranno il Team Canada per questo duello presentato a Vancouver. La squadra originale comprendeva Bianca Andreescu, ma un infortunio alla caviglia a fine marzo l’ha costretta a saltare la partita ed è stata sostituita da Sebov.

La squadra vincente della partita sarà decisa al meglio di cinque partite, ovvero quattro partite di singolare e una partita di doppio. Venerdì si svolgeranno due partite di singolare, a partire dalle 16:00 PT / 19:00 ET. Le altre due partite di singolare e la partita di doppio si giocheranno sabato alle 14:00 PT / 17:00 ET.

Fernandez, 50esimo al mondo, Marino, 81esimo al ranking mondiale e Dabrowski, settimo al ranking mondiale in doppio, compongono sulla carta una squadra più forte dei belgi. L’anno scorso, questi tre giocatori facevano parte della squadra che ha chiuso la Lettonia nelle qualificazioni alla Billie Jean King Cup.

Si prevede che sarà un fine settimana piovoso sulla costa occidentale, ma scommettiamo che Lilah e le sue amiche metteranno un po’ di sole al Pacific Amphitheatre.

rotto

Breaking, noto anche come Breakdance, debutterà nel programma olimpico di Parigi 2024. Non conosci questo sistema? Sappi che il canadese Phil Wizard (il suo vero nome è Phillip Kim) ha vinto l’oro ai World Dance Sports Championships (WDSF) lo scorso ottobre.

Questo fine settimana, Phil Wizard gareggerà nella competizione WDSF Breaking for Gold a Rio de Janeiro. Questa è la seconda tappa della WDSF Breaking for Gold World Series. I punti di classifica cruciali per la qualificazione alle prossime Olimpiadi estive possono essere guadagnati lì.

Beach volley

Spiaggia pronta? Segui Melissa Humana-Paredes e Brandi Wilkerson all’AVP Pro Series di New Orleans. I canadesi sono la seconda testa di serie del torneo.

Il torneo inizierà venerdì. I quarti di finale sono in programma sabato, la finale domenica. I canadesi, che hanno vinto l’AVP Pro Tour Miami Beach Open lo scorso marzo, aggiungeranno un altro titolo alla loro lista?