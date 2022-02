“più competizione, meno dominio”, si augura il direttore sportivo

In vista dell’inizio dei test pre-stagionali a Barcellona dal mercoledì al venerdì, il direttore sportivo della Formula 1 Ross Brawn riflette sul cambiamento normativo del 2022 che mira ad avere “più competizione, ma meno dominio” delle scuderie.

Le vetture, con un’aerodinamica rivista, beneficeranno ancora una volta dell’effetto suolo: questo effetto di aspirazione, bandito negli anni ’80, “attacca” le monoposto al bitume e dovrebbe consentire alle vetture di inseguirsi e sorpassarsi più facilmente.

D: Perché hai voluto questo cambiamento?

R: “Il nostro obiettivo principale era quello di fornire la possibilità di fare gare più serrate. Ci siamo resi conto che era molto difficile tenere il passo con un’altra F1. Tuttavia, gran parte delle prestazioni di queste vetture deriva dall’aerodinamica. Volevamo trovare una modo per migliorare il comportamento delle vetture, soprattutto quando sono in competizione diretta. Ci vorrà un po’ di tempo ma penso che in futuro saremo in una posizione molto migliore con il nuovo modello. Ho molto ottimismo per la stagione e penso che vedremo dei risultati interessanti”.

D: Troveremo le stesse squadre in testa, Mercedes e Red Bull, nonostante questi cambiamenti e nonostante il limite di budget fissato a 140 milioni di dollari quest’anno?

R: “Mercedes, Red Bull o Ferrari hanno investito più risorse di altre squadre negli ultimi anni, e non sono stati soldi sprecati. Inoltre hanno molte persone intelligenti che lavorano per loro. “Non andrà tutto via. Noi “Avremo ancora le squadre in testa che hanno fatto un buon lavoro. Ma penso che i divari si ridurranno, sono ottimista che avremo più macchine in lotta, sicuramente dopo qualche mese Quando tutti avranno potuto vedere le altre vetture e le evoluzioni di tutti Tutte le decisioni sono state prese non per annacquare lo sport, ma per renderlo più accessibile a più squadre e per ottenere una competizione più serrata, mantenendo la meritocrazia, insomma perché ci sia molta più competizione, ma meno dominio da parte di squadre che godono di enormi risorse.

D: Quando dirigevi il team Brawn GP nel 2009, hai trovato il proiettile d’argento con il doppio diffusore e ti sei sorpreso vincendo il campionato. Una squadra può ripetere lo stesso scenario?

R: “Come per ogni nuovo regolamento, ci sarà qualche disparità nelle soluzioni scelte, soprattutto all’inizio. Ma non sarà importante secondo me. Non credo che ci siano proiettili d’argento al momento. Questo non è come nel 2009. Ancora niente mi ha sorpreso (Vedere le monoposto svelate durante le presentazioni, ndr. Ma non abbiamo ancora visto tutto ovviamente. Non abbiamo ancora visto niente soprattutto in Mercedes o Red Bull. C’è ancora un po’ di tempo. Penso che vedremo la maggior parte degli sviluppi in Bahrain (dal 10 al 12 marzo per altri test poi durante il primo GP del 20 marzo, ndr). Probabilmente non a Barcellona”.

Commenti raccolti durante una conferenza stampa virtuale