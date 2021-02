Partita Inghilterra-Italia: risultati di rugby del Sei Nazioni – Streaming in diretta!

L’Inghilterra ha ripreso la difesa del titolo del Sei Nazioni con una comoda vittoria sull’Italia a Twickenham.

Cercando di recuperare rapidamente dalla prima sconfitta scozzese nella Calcutta Cup in casa dal 1983 al primo turno, gli uomini di Eddie Jones hanno eseguito sei tentativi in ​​una impressionante vittoria per 41-18 nel sud-ovest di Londra.

Anthony Watson ha segnato due gol e Johnny May ha segnato un superbo tentativo aereo, mentre anche Elliott Daly, Johnny Hill e Jack Willis hanno segnato dei tentativi, ma quest’ultimo ha subito un grave infortunio al ginocchio nella sua prima apparizione nel torneo Sei Nazioni.

L’Italia ha presentato una scena calda dopo il fine settimana in cui ha perso la Francia, ma la loro attesa di sei anni per vincere questa competizione continua nonostante i migliori sforzi di Monte Euan e Tommaso Alain.

Jones sulla performance dell’Inghilterra

“Siamo stati un po ‘lenti con il gioco. Non ero troppo turbato [by Italy’s early try]. Ho pensato che avesse avuto un effetto positivo su di noi.

Ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di più calci piazzati per dominare. Non potremmo applicare abbastanza pressione costante con Scrum o la nostra lista. Queste sarebbero due aree.”

Jones su Willis ferito

Sull’interferenza di Sebastian Negri con Willis, Jones ha aggiunto: “Lascio sempre queste cose al giudice. L’arbitro deve decidere se è corretto o no”.

Eddie Jones sull’infortunio di Willis

“Siamo tutti preoccupati. Ha le stampelle, domani verrà visitato, ma a quanto pare non ha un bell’aspetto. Aspetteremo e vedremo. Ha avuto qualche infortunio al ginocchio ed è tornato con noi negli spogliatoi”. “

Owen Farrell presso ITV Sport

“Pensavo avessimo attaccato il gioco.

“Ovviamente avevano un vantaggio nel muovere la palla e hanno finito per segnare un tentativo che poteva essere impaziente, ma da lì ho pensato che il nostro intento fosse grande.

“Abbiamo spostato la palla, siamo rimasti dietro di loro. Forse non è andata a nostro favore, ma eravamo bloccati lì e così la partita è finita nella nostra direzione”.

Owen Farrell presso ITV Sport

“Potremmo tornare da noi.

“Non è la prestazione perfetta o la migliore in assoluto, ma in termini di sensazione, energia e intenzione – è tornato a noi.

“Alcune conversazioni molto sincere che abbiamo avuto con noi stessi durante la settimana e l’entusiasmo di andare al campo di allenamento per sistemare le cose.

“Il modo in cui ci siamo evoluti ha mostrato il modo in cui abbiamo giocato”.

Kyle Sinkler di ITV Sport

“Penso che sia stato un passo nella giusta direzione. Le nostre intenzioni erano molto migliori oggi, soprattutto in primo piano.

“Potremmo non ottenere i trofei che volevamo, ma in termini di intenti – e per dimostrare quanto significhi per noi giocare per il nostro paese – penso che sia stato un passo nella giusta direzione e non vediamo l’ora che arrivi la fase successiva del suo gioco. .

“Ovviamente siamo rimasti molto delusi dalla prestazione della scorsa settimana e sapevamo che dovevamo giocare la partita con l’Inghilterra e il modo in cui vogliamo controllarla in avanti, cosa che a volte abbiamo fatto oggi.

“Ma sappiamo che c’è di più da offrire. Game over, stiamo passando alla fase successiva”.

Riguardo alla difficile sfida posta dagli avversari, ha aggiunto: “Grazie all’Italia. Erano forti. Non si sono mai arresi. Sapevamo che l’avrebbero fatto.

“Erano forti in attacco, i loro attaccanti hanno portato duro e le loro spalle erano una buona energia, ma i ragazzi se lo sono meritato. Siamo rimasti lì e abbiamo vinto.

Rapporto Inghilterra e Italia

L’Inghilterra ha riacquistato ambizioni nel Campionato Sei Nazioni con una meritata vittoria sull’Italia 41-18 a Twickenham.

Una settimana dopo che la Scozia li aveva completamente superati, i padroni di casa avevano ancora un nastro a bordo che invia il test di apertura a pochi minuti dall’inizio.

Nonostante il risultato – il più grande in Inghilterra dai Mondiali, la prestazione non è stata perfetta e ci si chiede come avrebbero potuto affrontare un’opposizione più forte dal resto dei Sei.

Ma sei tentativi erano solo una ricompensa per un piano di gioco molto più ampio e tre giocatori hanno preso vita dopo essere stati messi a tacere dagli scozzesi solo per ritrovarsi al di sopra della linea di tentativo.

L’unica nota è stata il brutto infortunio di Jack Willis pochi istanti dopo essere stato buttato giù dalla panchina al suo debutto nel torneo Sei Nazioni e aver segnato con quasi un primo tocco prima di allungarsi praticamente nel turno successivo di gioco.

80 minuti: L’Inghilterra non può finire bene e l’Italia sta finendo il tempo per spingere il suo impressionante traguardo in una competizione divertente.

78 minuti: Ford si rivolge alla linea, ma è sostenuta brillantemente dal designer Federico Rosza.

L’Inghilterra avrà una distanza di cinque metri dalla linea …