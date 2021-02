Ricetta per Chlorgeones Mozzarella and Tomato Sauce

Per preparare i ravioli: mettere la farina in una ciotola e aggiungere le uova. Mescoliamo l’acqua e la versiamo poco a poco, poi l’olio d’oliva. Sale e pepe.

Impastare a mano. Coprilo con uno strofinaccio e lascialo agire per 30 minuti.

Per il ripieno: A parte cuocere le patate in una pentola d’acqua. Una volta cotta, schiacciatela.

Per la salsa: Tritare il secondo spicchio d’aglio e metterlo in una padella unta d’olio con le cipolle tritate. Il mio cuore ha pelato i pomodori. Mescolare per ottenere una salsa.