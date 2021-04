La Super League Europea sarà accolta dai tifosi internazionali?

Fernando Duarte

Essere in grado di guardare le lotte di squadre e giocatori è spesso un'idea attraente per alcuni fan internazionali

L’annuncio da parte di 12 delle più grandi squadre di calcio europee di formare un nuovo torneo ha suscitato molte polemiche.

Tifosi, ex giocatori e persino capi di governo, come il presidente francese Emmanuel Macron, hanno criticato i piani che sono stati confermati domenica sera.

Le voci negative sono le più forti finora. Ma la prospettiva di scontri più regolari tra alcune delle squadre più seguite al mondo potrebbe non essere necessariamente una cattiva notizia per alcuni, specialmente per i fan internazionali con sede fuori dall’Europa.

Nell’ambito delle proposte per la nuova “European League” (nota come ESL), i membri fondatori – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham nel Regno Unito, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid in Spagna, così come Milan, Inter e Juventus in Italia – avranno una presenza permanente nel torneo.

Questo non è ciò che accade nell’attuale torneo continentale d’élite – la UEFA Champions League – dove la posizione finale nei campionati nazionali consente alle squadre di ottenere un posto.

Partite più emozionanti in TV

Andranno quindi sicuramente in onda in televisione le 12 partite di club che attirano i tifosi più internazionali.

I fan entusiasti dell’Africa, del Sud America e dell’Asia leccano decisamente il loro fascino, giusto?

Le 12 squadre europee che compongono il nuovo campionato attirano il maggior numero di tifosi internazionali

È vero che i tifosi extraeuropei hanno già espresso soddisfazione sui social network e sui forum web con la prospettiva di guardare le partite con maggiore regolarità sui propri televisori e dispositivi mobili.

Ma ci sono state anche reazioni negative simili nei confronti delle loro controparti europee, comprese le accuse di avidità da parte dei migliori club, che dovrebbero ottenere molti più soldi dal nuovo torneo che dai campioni d’Europa.

Si stima che la “Premier League” possa generare entrate televisive per oltre 4,8 miliardi di dollari all’anno, il doppio dell’importo che sta guadagnando l’attuale torneo.

Su Facebook, Poso Bi ha dichiarato: “È la rovina del calcio in questo continente”.

Su Twitter, Mashfiq Salihin, tifoso bengalese del Real Madrid, ha dichiarato: “Il calcio europeo vende la sua anima per soldi”.

Ma sembra buono, ci sono tifosi di calcio internazionali entusiasti dell’idea della nuova Premier League.

“Il torneo più grande … intrattenimento migliore”

Il fan nigeriano John ha detto alla BBC su Twitter di essere felice di vedere la sua squadra del cuore, il Chelsea, giocare più regolarmente al vertice dei concorrenti europei.

Ha sottolineato che la prossima semifinale della squadra londinese con il Real Madrid in UEFA Champions League è il primo incontro tra le due squadre in una competizione europea in più di 20 anni.

“La Premier League lo renderà possibile ogni anno e questo è solo un esempio. Più grande è il torneo, migliore sarà il divertimento”, ha detto.

Claude Nzoiba Kanga, un fan della Costa d’Avorio, sostiene anche la creazione di un nuovo campionato.

"Un'iniziativa del genere dovrebbe essere accolta e incoraggiata, darà nuova vita al calcio europeo e potrebbe avere un impatto positivo sul calcio africano perché tanti africani giocano in questi grandi club.

Claude Nzoiba Kanga ha anche suggerito che la Confederation of African Football (CAF) dovrebbe incoraggiare una simile iniziativa in Africa “in modo che le varie competizioni africane possano esaurire un numero sufficiente di persone”.

Charles Oyshomo, un tifoso nigeriano del Liverpool di Lagos, sostiene anche la creazione del torneo.

Ha detto alla BBC: “Sostengo la Premier League europea perché la qualità e gli standard del calcio si sono deteriorati da tempo, e posso dire da cinque a sei anni”.

Oyeshomo critica gli organi di governo come la UEFA e la Fifa e ritiene che il nuovo campionato li spingerà a intraprendere un’azione più decisiva su questioni più ampie.

“La UEFA e la FIFA hanno monopolizzato il gioco per alcuni decenni. Questo ha portato a molti scandali”.

“L’inglese come seconda lingua consentirà loro di sedersi meglio e risolvere il problema. Ad esempio, le questioni del razzismo e della tecnologia video assistiva non vengono trattate in modo proattivo”, ha aggiunto.

I fan più giovani sono più solidali?

In un sondaggio del dicembre 2020 sui fan inglesi, la BBC ha scoperto che mentre la maggior parte dei fan di tutte le età era contraria alla creazione della Super League, i margini si sono ridotti con i giovani calciatori.

Circa il 48% delle persone sotto i 55 anni si dichiara soddisfatto della prospettiva della Premier League europea.

Ciò contrasta con solo il 10% dei fan dai 55 anni in su.

La strada sarà lunga

È importante ricordare che la pubblicità è solo il primo passo. I prossimi mesi potrebbero essere tumultuosi.

Per i principianti, i club tedeschi e francesi, compresi gli attuali campioni europei del Bayern Monaco e la finale del Paris Saint-Germain, si sono rifiutati di unirsi ai 12 club.

I club tedeschi, incluso il potente Bayern Monaco, finora si sono rifiutati di unirsi alla Premier League europea, così come i club francesi.

Gli organi direttivi come la UEFA hanno minacciato di impedire ai giocatori dei club della Premier League di “rappresentare le loro squadre nazionali” in competizioni come la Coppa del Mondo – una prospettiva che potrebbe richiedere un’ultima parola dalla FIFA, ma è comunque frustrante dato che così tante superstar internazionali stanno attualmente giocando per “Clan of 12”.

Inoltre, non è chiaro se il nuovo torneo porterà i fan a pagare di più per guardare le partite, poiché non ci sono ancora dettagli su come verranno venduti i diritti televisivi.