Parigi 11°: l’Italia ha sognato alla maniera di Giorgio | Il blog di Gilles Pudlowski

È l’affare italiano del momento: un grande tavolo d’angolo, il suo bancone, il suo forno per la pizza, i suoi cuochi tutti italiani che si agitano di gioia, il suo duo di giovani intelligenti, Julien Bouaziz e Romain Bertin, che sono diventati digitali e che hanno creato un replica di grande successo della “Big Mamma”. Vi ha lavorato lo chef, il romano David Volpe, oltre al Carpaccio al Royal Monceau con Roberto Rispoli. I prezzi sono contenuti, i prodotti di qualità, scelti da una buona fonte, e la realizzazione felice.

Così la superba e croccante pizza denominata “Puglia mia” con crema di pesto, fior di latte, pomodori rossi canditi, straciatella, pinoli, parmigiano reggiano, bruschetta con crema di pollack, marmellata di peperoni e cipolle di Tropea, il carpaccio di barbabietola, straciatella, capperi e grano saraceno grigliato, il vitello tonnato con tonno di Cetara, come gli arancini tonno e zafferano alla maniera di Marco Garfagnini con Airelles a Courchevel, come li disegnò da George du George V.

Aggiungiamo le “trofie”, queste piccole paste piemontesi, tradizionalmente abbinate al tartufo bianco e che qui abbiniamo al ragù di agnello grattugiato e alla superba spaghetti alla puttanesca (capperi, pomodori, acciughe) cucinati alla perfezione. Inoltre, beviamo nettari transalpini molto ben scelti come il beverino negroamaro del Salento in Puglia firmato Rivera o l’elegante rosso di Montalcino Ciacci Piccolomini di Aragona.

Un buon punto per dolci gourmet, come il tiramisù caffè con la sua pralina a sorpresa, il babà al limoncello, l’ottimo “pistacchiou” (cracker di cavolo cappuccio e gelato al pistacchio), senza dimenticare i “capucci alla nocciola”, come in Piemonte con crumble con cacao, gelato alla nocciola, gianduia che cola e schiuma di latte. E finiamo con un mucchio Oro di Jacopo Poli a Bassano-de-Grappa. Viva Italia a Giogio!

Giorgio

Via Caronna 21

Parigi 11



Telefono. : 06 44 64 34 86

Chiusura settimanale. : qualunque.

Carta: 35€.

Sito web: gruppodalmata.com