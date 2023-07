Paesi in cui i cittadini statunitensi non hanno bisogno di visti

Pronti, pronti a viaggiare! Ecco 10 paesi africani che non richiedono il visto per i cittadini statunitensi per viaggi che vanno dai 15 ai 90 giorni…

IOÈ ora di uscire e vedere il mondo! È giunto il momento di viaggiare e scoprire i paesi in Africa è un ottimo punto di partenza!

Se hai mai viaggiato ovunque al di fuori degli Stati Uniti, sai che mentre pianifichi il tuo viaggio, tenere il passo con gli ultimi requisiti di viaggio è una priorità.

Ogni paese ha i propri requisiti per l’ingresso dei non cittadini. Alcuni di questi requisiti per i paesi africani includono; Registro delle vaccinazioni, iniezioni contro la febbre gialla, modulo di dichiarazione sanitaria…. E ovviamente un visto.

Cos’è un visto?

Il visto è un documento di viaggio che ti permette di entrare in un paese straniero per un determinato periodo di tempo. Esistono molti tipi diversi di visto, ma i più comuni sono i visti turistici e per affari.

Quanto costa un visto?

I prezzi dei visti possono variare da $ 50 a $ 200 a seconda del periodo di tempo che scegli (a breve o lungo termine) e del paese che stai visitando.

La tua domanda di visto può richiedere del tempo per essere elaborata e deve essere spedita, quindi assicurati di concedere abbastanza tempo prima del viaggio per recuperare tutto ciò di cui hai bisogno. Con il passaporto americano che è uno dei più potenti al mondo, fortunatamente ci sono 13 paesi africani in cui non dovrai spendere soldi o tempo per il processo di visto.

Di seguito vedrai i paesi africani che richiedono solo un passaporto valido e un vaccino contro la febbre gialla e non richiedono visti per consentire ai cittadini statunitensi di visitare da 15 a 90 giorni.