La Cambogia vota alle elezioni unilaterali con il primo ministro Hun Sen che dovrebbe vincere | Notizie elettorali

Phnom Penh, Cambogia Si vota alle elezioni nazionali cambogiane, dove si prevede che il Partito popolare cambogiano (CPP) al governo del primo ministro Hun Sen ottenga una facile vittoria in quelle che i critici definiscono le elezioni meno libere ed eque degli ultimi decenni.

Le votazioni sono iniziate alle 7:00 (00:00 GMT) di domenica mattina per circa 9,7 milioni di persone registrate per votare nel paese di circa 16 milioni di persone.

Oltre al Partito popolare cambogiano in carica e di lunga data, anche 17 partiti minori stanno contestando le elezioni, sebbene nessuno abbia il sostegno popolare per offrire una seria sfida alla decennale leadership autocratica di Hun Sen. Il suo partito dovrebbe mantenere tutti i 125 seggi nell’Assemblea nazionale del paese.

L’unico rivale credibile dell’opposizione – il Partito a lume di candela – è stato escluso dalla partecipazione al voto a causa di una tecnica di registrazione a maggio, che i critici hanno criticato come un altro esempio dell’appiattimento della partecipazione democratica nel paese da parte di Hun Sen.

Hun Sen e sua moglie, Bun Rani, hanno votato poco dopo l’apertura dei seggi elettorali a Thakhmao, a sud della capitale, domenica mattina dove si trova una delle residenze del primo ministro.

In qualità di leader eletto più a lungo in Asia, Hun Sen ha consolidato il suo potere in Cambogia negli ultimi 38 anni. Si prevede che questa vittoria elettorale gli aprirà la strada per trasferire il potere a suo figlio Hun Maneh, comandante dell’esercito cambogiano.

Gli oppositori e i gruppi per i diritti umani hanno criticato le elezioni per la mancanza di una concorrenza credibile, nonché per le tattiche energiche di Hun Sen che hanno messo a tacere ogni opposizione al suo governo.

Sostenitori dell’opposizione sono stati arrestati prima del voto per presunto incoraggiamento a rovinare le schede elettorali per protestare contro la corsa elettorale individuale, mentre ai fornitori di servizi Internet è stato ordinato di bloccare l’accesso ai siti web di diverse testate giornalistiche e media indipendenti.

“risultati aspettati”

In vista del voto, che durerà fino alle 15:00 ora locale (08:00 GMT) di domenica, la Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH) ha affermato che ci si potrebbe aspettare un “esito atteso” da un “processo illegale”.

La FIDH ha affermato che il voto è stato fissato per riflettere le ultime elezioni nazionali del paese nel 2018, quando l’allora popolare Cambodian National Rescue Party è stato bandito dalla politica, consentendo a Hun Sen di vincere tutti i seggi in parlamento.

Mentre Hun Sen si è concentrato sull’assicurare la successione al potere per suo figlio, la Cambogia ha visto un “allarmante aumento dei diritti umani e degli abusi elettorali”, secondo l’organizzazione.

“Il terreno è pronto per elezioni completamente illegittime”, ha affermato la Federazione internazionale per i diritti umani.

Le votazioni sono sembrate iniziare lentamente nella capitale, Phnom Penh, ma hanno ripreso il ritmo più tardi nella mattinata, anche se alcuni residenti hanno affermato che i seggi elettorali sono apparsi più tranquilli rispetto alle elezioni precedenti.

L’elettore Te Yumao, 50 anni, ha affermato che le elezioni sono andate più agevolmente senza la principale opposizione.

“Quando c’è opposizione, è caotico e causa problemi”, ha detto.

Un tassista di 37 anni ha detto di “amare” il partito di opposizione della Cambogia e i suoi leader, ora bandito, ma temeva le ripercussioni del governo se non avesse votato, aggiungendo che credeva che le autorità avessero dei modi per rilevare come le persone votassero.

“Sono molto preoccupato per loro che dicono che possono vedere il nostro voto in seguito”, ha detto, poco dopo aver espresso il suo voto.

Conosciamo la situazione. Conosciamo la verità. “Ma non possiamo parlare”, ha detto ad Al Jazeera, chiedendo di non essere nominato perché temeva le conseguenze di parlare con i giornalisti.

La successione di Hun Sen

Un’elettore di 44 anni a Phnom Penh, che ha chiesto che il suo nome non fosse usato per proteggere la sua identità, ha detto ad Al Jazeera di non essere soddisfatta della mancanza di concorrenza nelle elezioni.

Ma ha detto che non vedeva l’ora che Hun Sen si facesse da parte per permettere a suo figlio, Hun Mane, di assumere la carica di primo ministro.

“So solo che quest’anno sarà il figlio a prendere il potere”, ha detto la donna, aggiungendo che spera che il nuovo primo ministro si concentri sull’economia e sui poveri.

Hun Maneh, che si è laureato all’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point e ha conseguito un dottorato di ricerca presso un’università nel Regno Unito, è rapidamente salito tra i ranghi militari cambogiani ed è diventato un maggiore dell’esercito nel 2018.

Domenica si candida per la prima volta come membro dell’Assemblea nazionale.

Mentre alcuni vedono il passaggio di potere da padre a figlio come un presagio di un nuovo inizio in Cambogia, altri sospettano che Hun Sen sia pronto a cedere il controllo interamente a suo figlio.

Joshua Kurlantzick è senior fellow per il sud-est asiatico presso il think tank americano Consiglio per le relazioni estereHa detto che la successione pianificata non è stata universalmente supportata nelle strutture di potere della Cambogia.

“Hun Maneh dovrebbe essere il successore di Hun Sen, anche se la successione dinastica non è facile, e ci sono molti potenti cambogiani che si oppongono alla mossa”, ha scritto Korlantzik all’inizio di questo mese.