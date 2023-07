La Nuova Scozia ha dichiarato lo stato di emergenza dopo forti inondazioni

HALIFAX, NS – Il premier Tim Houston ha dichiarato lo stato di emergenza per Halifax, East Hantse, West Hantse, Lunenburg e Queens County nel tardo pomeriggio di sabato a causa di forti inondazioni.

Sebbene la contea non disponga attualmente di informazioni sui tempi o sui costi di riparazione delle infrastrutture, Houston ha riconosciuto che i danni sono in fase di valutazione.

“L’elenco dei danni a infrastrutture, ponti, strade e altri edifici è lungo e continuerà a crescere”, ha detto in una conferenza stampa.

Totale delle precipitazioni per la Nuova Scozia a partire dalle 8:00 di sabato 22 luglio. – Alistair Aldress

Inondazioni improvvise hanno colpito il comune regionale di Halifax nella tarda notte di venerdì, insieme ad altre aree della Nuova Scozia.

Un forte temporale ha portato forti piogge nella contea. Alcune aree hanno già ricevuto più di 200 mm di pioggia con altri in arrivo sabato.

Totali delle precipitazioni (mm)

Bridgewater: 262

Prati Kaiser: 257

Bassa Sackville: 255

Fiume d’oro: 250

Punto Martins: 235

Hubley: 230

Bedford: 230

Pianure di Hammond: 234

Porto Mouton: 223

Terreni di latifoglie: 220

Newcombeville: 212

Falmouth superiore: 208

Hibs Croce: 206

Windsor: 207

Liverpool: 205

Lunenburg: 190

Melton: 184

Libreria: 174

Strewacke Superiore: 154

Negozio: 142

Capo Occidentale: 124

L’area di Bedford-Sackville e la valle di Annapolis hanno subito alcuni dei danni peggiori. Venerdì scorso, il fiume Sackville si è allagato, lasciando parti della Bedford Highway completamente sommerse e impraticabili.

Un elicottero naviga in acque alluvionali sulla Highway 1 vicino a Newport Corner sabato. Tim Krushak

“Sei quasi sopraffatto dal potere della natura e poi ti senti triste perché devono essere spesi così tanti soldi e tempo per sistemare le cose”, ha detto Coun. Tim Outhit, che rappresenta il Distretto 16 (Bedford-Wentworth) nel Consiglio delle risorse umane, ha detto in un’intervista. “Siamo abituati ad alcune inondazioni a Bedford – non è strano da vedere… ma non ho mai visto acqua così alta.”

A partire da metà pomeriggio di sabato, circa 50 strade sono state chiuse per allagamenti e comuni Ha mappato quelle aree.

Aggiornamento dell’avviso di emergenza – Ordine di evacuazione dell’area del sistema fluviale di St. Croix:

Tutti i residenti devono evacuare. La diga rischia di essere sfondata. Gli sfollati devono recarsi al Windsor Community Centre, 78 Thomas St, Windsor. Chiama il 911 se non puoi uscire di casa in sicurezza. – Comune regionale di West Hants (RegMunWWH) 22 luglio 2023

Unità di ricerca e soccorso sono state chiamate per aiutare a evacuare le aree gravemente colpite. A metà pomeriggio, le inondazioni avevano provocato lo sfollamento di circa 150 persone nel dipartimento delle risorse umane.

Il governo della contea ha consigliato ai residenti di non tentare di attraversare un’area allagata o un fiume allagato e di tenere pronto un kit di emergenza nel caso in cui venga emesso un ordine di evacuazione.

Venerdì le acque alluvionali hanno inondato l’area intorno al Bedford Place Mall. Tim Krushak

Sabato le forti piogge hanno minacciato di allagare la diga. L’ufficio di emergenza della contea ha detto che una diga vicino al sistema fluviale di St. Croix potrebbe rompersi e ha detto ai residenti locali di evacuare immediatamente. L’allerta copre gran parte della Nuova Scozia centrale.

“Inondazione della diga – Ordine di evacuazione per l’area del sistema fluviale di St. Croix. La diga è a rischio di violazione”, ha dichiarato l’ufficio di gestione delle emergenze della contea in un messaggio inviato ai cellulari.

Nel tardo pomeriggio, il sindaco di West Hants Abraham Zabian ha annunciato che l’ordine di evacuazione a St. Croix era stato revocato, consigliando alle persone di “tornare a casa solo se è sicuro farlo”.

Ha detto che i residenti della zona dovrebbero continuare a essere vigili poiché le acque continuano a salire in alcune aree.

“Gli sfollati nel corso inferiore del fiume Avon possono frequentare la Falmouth Primary School, 30 School Street, Falmouth dalle 15:30 del 22 luglio”, ha scritto.

Il fiume Sackville allaga Fish Hatchery Park a Bedford durante una tempesta venerdì notte. Tim Krushak

Stephen Hodder di Newport Corner aiuta suo fratello Alex a uscire dalla sua casa allagata sabato. Tim Krushak

Aiuta Stephen Hodder a sfrattare suo fratello Alex dalla sua casa di Newport Corner.

“Era un’emergenza, prendi la tua roba e vattene”, ha detto Hodder sabato mattina. “L’acqua era alta un buon piede o così. Stiamo solo cercando di salvare ciò che possiamo.

“L’intero seminterrato è stato allagato, ma finora il piano principale è a posto. Abbiamo tirato fuori tutte le macchine giusto in tempo prima che cadessero a terra”.

Centri di evacuazione di emergenza sono stati aperti a Beaver Bank e Dartmouth, fornendo cibo, acqua e riparo ai residenti che non possono tornare a casa.

Il fiume Salmon è aumentato a causa delle forti piogge venerdì e sabato a Truro. – Brendyn Creamer

Sabato pomeriggio è stato emesso un ordine di evacuazione obbligatorio per i residenti nella zona di Lake Fancy, nella contea di Lunenburg, a causa delle inondazioni locali e della rimozione del legname da una vicina diga.

L’ordine di evacuazione includeva Conquerall Mills Road e l’area tra William Hebb Road, Conquerall Road, Highway 103 e Century Drive. Finora sono stati evacuati circa 435 residenti.

Un rifugio notturno aperto presso il Lunenburg County Lifestyle Center a Bridgewater.

Il ministro federale per la gestione delle emergenze Bill Blair ha twittato che il governo è pronto ad aiutare se necessario.

Barbara Hawkins di Brooklyn, Hants County, ha ricevuto un avviso di sfratto alle 3:30 di sabato. Ma un ponticello che collegava la corsia alla strada principale è stato spazzato via.

Un tratto dell’autostrada 1 vicino a Newport Corner è stato spazzato via sabato. Tim Krushak

“Abbiamo avuto pioggia e acqua dalle 10 del mattino”, ha detto. “Non ho dormito affatto la scorsa notte perché l’acqua continuava a venire e venire e venire.”

L’alluvione ha anche causato deviazioni in molte vie di transito di Halifax. Le rotte numerate 8, 82 e da 84 a 88 operano in una deviazione nell’area di Sackville fino a nuovo avviso. Sono previsti ritardi su queste e molte altre rotte.

Un’auto è stata sommersa dalle acque alluvionali al Bedford Place Mall venerdì. Tim Krushak

La contea avverte tutti i residenti della possibile contaminazione dell’acqua del pozzo. Si consiglia ai residenti di evitare di utilizzare acqua di pozzo fino a quando non sia stata adeguatamente pulita, disinfettata e testata. Batteri e contaminanti chimici possono spostarsi nei pozzi durante le inondazioni.

Gli amici nella zona di Chester mi hanno inviato questo. Molti danni in tutta la contea. #Instagram pic.twitter.com/DEZB1cK2iR -Cy Kelly (@709Kelly) 22 luglio 2023

Il raduno dell’Halifax Pride di domenica è stato rinviato e sarà riprogrammato.

La cerimonia di chiusura dei North American Indigenous Games, originariamente prevista per venerdì sera, è stata annullata. Mentre alcuni eventi sportivi si svolgevano ancora il sabato, il NAIG Cultural Village ad Halifax Commons chiudeva presto.

La partita casalinga dell’HFX Wanderers contro l’Atlético Ottawa, in programma sabato alle 16:00, è stata spostata a domenica alle 17:00 al Wanderers.

Il Canadian Superbike Championship è stato cancellato questo fine settimana all’Atlantic Motorsport Park.

Un comunicato stampa della Canadian Superbike ha affermato che ci sono stati “danni catastrofici” alla strada e al ponte che portano alla struttura vicino a Shopenacade.

Il parcheggio del Bedford Place Mall è stato allagato dopo la forte pioggia di venerdì sera. Tim Krushak

Le inondazioni sono state l’ultimo disastro meteorologico che ha colpito il Canada quest’anno. Gli incendi boschivi in ​​Nuova Scozia e in gran parte del paese hanno già bruciato un numero record di ettari, inviando nuvole di fumo a sud negli Stati Uniti.

I temporali hanno anche lasciato migliaia di persone senza elettricità, secondo Nova Scotia Power. Verso le 17:00 di sabato, più di 7.000 consumatori erano ancora in attesa del ripristino della corrente.