‘Business as usual’: Richard Marlies non è interessato alla nave di sorveglianza cinese vista nel Mar dei Coralli durante le esercitazioni militari

Il segretario alla Difesa Richard Marless ha dichiarato di non essere preoccupato per la nave di sorveglianza cinese che è stata scoperta al largo della costa orientale dell’Australia durante il lancio dell’esercitazione militare Talisman Saber.

L’esercitazione logistica di due settimane volta a rafforzare i legami militari del Paese con gli Stati Uniti e altri alleati è iniziata venerdì a Sydney.

Più di 30.000 membri del personale della difesa di 13 paesi partecipano a esercitazioni congiunte che testano le capacità di combattimento simulando scenari del mondo reale.

Il capo delle operazioni congiunte dell’ADF, il tenente generale Greg Pelton, ha confermato venerdì che una nave spia cinese era stata accolta nel Mar dei Coralli, allarmando il segretario ombra alla Difesa Andrew Hastie che temeva che le navi potessero raccogliere informazioni sulle operazioni.

Ma Marlies sabato ha detto di non essere stato infastidito dall’arrivo della nave, dicendo a Sky News Australia che si trattava di “affari come al solito”.

“Frequento il Talisman Saber ormai da diversi anni e la Cina guarda sempre questo esercizio e va bene. È sempre fatto in conformità con il diritto internazionale del mare”, ha detto al presentatore Jaynie Seal.

Marlies ha affermato di essersi concentrato sull’assicurarsi che le esercitazioni militari testimoniassero la capacità di difesa dell’Australia.

“Non puoi avere una forza di difesa efficace se non sei in forma e non puoi essere in forma se non ti alleni, ed è quello che fanno questi esercizi”, ha detto.

“E per noi, ovviamente, parte della missione delle nostre forze di difesa è contribuire alla sicurezza collettiva della regione in cui viviamo. E questo significa lavorare e addestrarsi con i nostri partner e alleati”.

Il Segretario alla Difesa ha partecipato venerdì al lancio del Talisman Saber a Sydney, insieme al Segretario alla Marina degli Stati Uniti Carlos del Toro e al tenente generale Pelton.

Parlando ai media, il tenente generale Pelton ha fornito maggiori dettagli sulla scoperta della nave militare cinese, e ha ribadito che l’Australia era “ben preparata” per la presenza di Pechino.

“Sono venuti prima e ora vi dirò che al momento ce n’è uno al largo della costa orientale dell’Australia”, ha detto.

“Abbiamo contattato giovedì e abbiamo chiamato questa nave nel Mar dei Coralli.

“Mi aspetto che si sposti e… si trovi sul luogo degli esercizi, lo fanno di nuovo da diversi anni.”

In ciascuna delle due occasioni precedenti, sono state condotte esercitazioni congiunte al largo della costa australiana e le navi spia della Marina cinese si sono rivolte per monitorare le operazioni.

Il signor del Toro ha affermato che il “messaggio più importante” che Pechino dovrebbe trarre dal Talisman Saber è un impegno nei confronti dei valori comuni condivisi dai partecipanti.

“Penso che il messaggio più importante che la Cina possa trarre da questi esercizi, o da qualsiasi cosa i nostri alleati e partner stiano facendo insieme, è che siamo profondamente legati ai valori fondamentali che esistono tra le nostre numerose nazioni”, ha affermato.

“Siamo disposti a lavorare insieme, infatti, per difendere i nostri interessi di sicurezza nazionale e per difendere i valori fondamentali che tutti condividiamo”.

Le forze di difesa di Regno Unito, Giappone, Corea, Canada, Nuova Zelanda, Germania, Francia, Papua Nuova Guinea, Fiji e Tonga stanno partecipando alle esercitazioni militari.

Il personale proveniente da Singapore, India, Taiwan e Filippine ha partecipato in qualità di osservatore.