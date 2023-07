La cerimonia di premiazione si è svolta per oltre 130 agenti della Polizia Albertina

Gli agenti di polizia Albertine neopromossi sono stati esortati a osservare gli standard etici non solo per servire meglio le comunità, ma anche per ripristinare la loro immagine pubblica.

Il commissario di polizia ad interim Vincent Mwesigye ha incaricato gli ufficiali decorati di lavorare sodo e costruire la fiducia del pubblico.

Questo giovedì sera ha partecipato alla cerimonia di premiazione di oltre 130 agenti di polizia che sono stati promossi a vari gradi, compreso l’ufficiale capo della polizia.

“Gli ufficiali che sono stati promossi sono stati promossi grazie al duro lavoro continuo e alla dedizione alla forza e alla disciplina”, ha detto Mwesigye.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Hoima Resort Hotel.

Tra i decorati c’erano sei agenti che sono stati promossi a sovrintendente di polizia e 25 di quelli che sono stati promossi a sovrintendente di polizia.

Anche il portavoce della polizia della regione albertina, Julius Hakiza Allan, è stato promosso.

L’ufficiale per le pubbliche relazioni della polizia del distretto di Albertine Hakiza Julius era uno degli ufficiali più decorati. (Foto di Ambrogio Niwagaba Katoto)

È il tuo momento

94 agenti di polizia sono stati promossi al grado di ispettorato di polizia, tra cui assistente sovrintendente di polizia, sovrintendente di polizia, assistente sovrintendente di polizia e capo della polizia.

Mwesigye si è detto ottimista sul fatto che le promozioni avrebbero motivato gli agenti di polizia ad aumentare la vigilanza sulla sicurezza.

“Sai, quando ti unisci alla forza, miri sempre alla promozione, magari diventando l’ufficiale più anziano dell’organizzazione, ma non puoi farlo accadere rapidamente”, ha detto.

“Tuttavia, la forza ha semplificato il sistema di promozione e sarà regolare. Quindi, per coloro che pensano di essere stati esclusi, voglio assicurarti che il tuo momento sta arrivando.”

Il grado di Capo della Polizia di nuova introduzione è riservato solo ai Sovrintendenti di Polizia che erano nel grado di Sergente Capo presso la Questura Distrettuale.

Michael Ongecha, uno degli ufficiali promossi, era grato a Dio per la promozione e ha promesso di essere egoista.