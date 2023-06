Distribuito da APO Group per conto dell’Ambasciata del Giappone in Gambia.

Dopo lo scambio, hanno visitato la GID Training School di Tangi dove è stato installato il Migration Information and Data Analysis System (MIDAS) dall’Organizzazione Internazionale per la Migrazione in Gambia con il contributo finanziario del governo del Giappone. MIDAS contribuisce a rafforzare la capacità di controllo delle frontiere delle autorità gambiane analizzando le informazioni relative all’immigrazione in modo efficiente e completo.

Il 17 maggio, l’Ambasciatore Aizawa ha avuto uno scambio con il Sig. Turay, Direttore Generale del Dipartimento per l’Immigrazione del Gambia (GID) sul controllo delle frontiere e la situazione dell’immigrazione in Gambia.

© Comunicato stampa 2022

