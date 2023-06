HTA investe $ 260.000 in eventi a Maui, assume nuovi direttori di supporto al programma: Maui Now

L’Autorità per il turismo delle Hawaii ha collaborato con l’Ufficio per i congressi e i visitatori delle Hawaii e gli affiliati dell’isola per gestire i suoi eventi speciali del 2023 e i programmi di arricchimento della comunità. (PC: Autorità per il turismo delle Hawaii)

Dal 2017, l’Autorità per il turismo delle Hawaii ha investito più di 11 milioni di dollari in oltre 411 progetti ed eventi della comunità, tra cui un Maui Jim Invitational da 200.000 dollari e 60.000 dollari per i festival Aloha a Maui.

Il programma Signature Events di HTA supporta i principali festival ed eventi che offrono un’esperienza unica e arricchente, preservano le risorse naturali delle Hawaii, perpetuano la cultura hawaiana e celebrano la diversità culturale e comunitaria delle isole.

Il programma di arricchimento della comunità di HTA supporta progetti ed esperienze della comunità che incoraggiano la diversificazione del turismo nelle aree dell’agricoltura, della cultura, della cucina, dell’istruzione, della salute e del benessere, della natura, dello sport e del volontariato. Entrambi i programmi cercano di costruire capacità di leadership per kamaʻāina nelle comunità e organizzazioni hawaiane.

HTA ha collaborato con l’Hawaii Convention and Visitors Bureau e Island Chapters per organizzare i suoi eventi in primo piano del 2023 e programmi di arricchimento della comunità. Con il finanziamento HTA, sono stati nominati cinque Program Project Manager per gestire i contratti aggiudicati in ciascuna provincia.

Cristina Calabrese (PC: Autorità per il turismo delle Hawaii)

Cristina Calabrese Di recente è entrato a far parte dell’Ufficio dei visitatori e delle convenzioni delle Hawaii. È responsabile della gestione dei contratti di firma in tutto lo stato e dell’arricchimento della comunità. Con anni di esperienza, ha un background nel settore dei viaggi e del turismo.

Michelle Pope (PC: Autorità per il turismo delle Hawaii)

Michele Papa Unisciti all’ufficio visitatori dell’isola di Hawaii. È una professionista dinamica, guidata da una comunicazione chiara e un flusso di lavoro efficace, ed è appassionata di costruire comunità e supportare organizzazioni no profit locali.

Smithra Balraj (PC: Autorità per il turismo delle Hawaii)

Smithra Balraj Unisciti al Maui Convention and Visitors Bureau con Maui, Molucca e Lani. Più recentemente, ha ricoperto la carica di direttore delle pubbliche relazioni per The Westin Maui Resort & Spa.

Taryn Pascua (PC: Autorità per il turismo delle Hawaii)

Taryn Pascua Unisciti all’Oahu Visitor Bureau. Nata e cresciuta a Oahu, ha oltre otto anni di esperienza nella gestione di progetti, comunicazioni e marketing. Pascua ha collaborato con molte organizzazioni senza scopo di lucro e parti interessate per creare campagne di grande impatto che supportano la comunità.

Perché sono caustico (PC: Autorità per il turismo delle Hawaii)

Perché sono caustico È entrata a far parte del Kaua’i Visitors Bureau nel 2015. Oltre a gestire il programma di arricchimento della comunità di Kaua’i per il 2022 e il 2023, si occupa di una serie di responsabilità tra cui il coordinamento di programmi di orientamento, viaggi, fiere, webinar e presentazioni.

Vincitori del premio HTA 2023 Signature Events Program

Vincitori del premio HTA 2023 Community Enrichment Program