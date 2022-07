Otto candidati sono stati nominati per succedere a Boris Johnson

Otto candidati sono stati selezionati per competere per la carica di Primo Ministro britannico.

L’elenco è stato annunciato martedì.

Questo arriva dopo le dimissioni di Boris Johnson.

Il comitato responsabile dell’organizzazione del concorso per la leadership ha dichiarato, martedì, che otto candidati si sfideranno per sostituire Boris Johnson come primo ministro e leader del Partito conservatore.

I candidati sono Kimi Badnock, Soyla Braverman, Jeremy Hunt, Benny Mordaunt, Rishi Sunak, Tom Tugendhat, Liz Truss e Nazim Zahawi.

I rappresentanti Sajid Javid e Rahman Chishti avevano precedentemente espresso la loro intenzione di candidarsi, ma si sono ritirati prima che fosse annunciata la lista finale dei candidati. I candidati dovevano ricevere almeno 20 candidature per arrivare a quella lista.

Il primo turno di votazioni inizia mercoledì.

Johnson rimane a Downing Street come primo ministro fino a quando la competizione interna del partito non trova il suo successore. Il risultato è previsto per il 5 settembre.

Ma il partito laburista di opposizione ha detto che cercherà di forzare un voto di sfiducia al governo per cercare di farlo uscire dall’incarico il prima possibile.

Il leader laburista Keir Starmer ha affermato che attraverso le loro azioni della scorsa settimana, il Partito conservatore aveva concluso che “il Primo Ministro non è idoneo a ricoprire una carica”.

I laburisti volevano votare mercoledì, ma il Daily Telegraph ha riferito che il governo aveva rifiutato il tempo per discutere la proposta.

Leggi | Il successore di Boris Johnson ha annunciato il 5 settembre

“Dal momento che il primo ministro si è già dimesso e il processo di leadership è in corso, non riteniamo che questo sia un uso prezioso del tempo parlamentare”, ha affermato il quotidiano citando una fonte del governo.

“Se i lavoratori modificano la loro proposta in modo appropriato, possono avere il giorno lavorativo successivo per discuterla”.

‘notevole’

Sunak, che è stato nominato segretario del Tesoro all’inizio del 2020 quando si è diffusa la pandemia di Covid, è uno dei preferiti dai bookmaker.

Il primo ministro britannico uscente Boris Johnson. Adrian Dennis/Paul tramite Reuters/File Photo

Ma ha rifiutato di prendere le distanze dall’amministrazione Johnson, nella quale ha svolto un ruolo chiave nel supportare imprese e lavoratori durante la pandemia.

Ha descritto Johnson come “una delle persone più straordinarie che abbia mai incontrato”.

“Qualunque cosa possano dire alcuni commentatori, è di buon cuore”, ha detto ai suoi esultanti sostenitori, dopo che un alleato di Johnson ha accusato Sunak di essere un traditore “serpente”.

“Non parteciperò alla riscrittura della storia che cerca di demonizzare Boris, esagerare i suoi errori o negare i suoi sforzi”, ha aggiunto.

La partenza di Johnson è stata una straordinaria rovina per un politico che ha vinto una schiacciante vittoria elettorale nel dicembre 2019 e ha cacciato il paese dall’Unione Europea solo un mese dopo.

Sunak ha detto che non sarebbe timido nel lodarlo o nel riconoscere la leadership di Johnson nella lotta contro Covid o il suo sostegno intransigente all’Ucraina.

Ha il sostegno del Segretario ai Trasporti Grant Shapps e del Segretario alla Giustizia Dominic Raab.

Patel fuori

Si diceva che il ministro dell’Interno Priti Patel – che come Truss è uno dei preferiti della destra conservatrice – stesse per unirsi alla mischia, ma ha escluso un tentativo.

Dopo giorni di cecchini tra i principali contendenti, Patel ha espresso la speranza che “la competizione si svolgerà nello spirito buono che unisce il nostro partito”.

READ Delegazione russa in Bielorussia per colloqui di pace Priti Patel. Agenzia di stampa francese FOTO AFP/PRU

Coloro che non ottengono 30 voti saranno eliminati nella votazione di mercoledì. Una serie di votazioni si svolgerà la prossima settimana fino a quando non ne rimarranno solo due in gara.

Quindi voteranno i membri del Partito popolare.

Sunak, che diventerà il primo primo ministro indù della Gran Bretagna se ci riuscirà, ha affermato di avere un piano per guidare il paese in tempi economici turbolenti, non ultimo dei quali è l’aumento del costo della vita.

Ma a differenza di molti altri candidati, ha detto che “non è credibile promettere così tante spese e tagli alle tasse”.

Ha respinto le accuse secondo cui, come parte dell’appannata amministrazione Johnson, non era il nuovo inizio che stava sostenendo.

Ha detto di aver già risposto alle rivelazioni sulla sua ricca moglie – dopo che si è scoperto che non paga le tasse britanniche sul reddito estero – e che aveva una carta verde per rimanere negli Stati Uniti anche mentre lavorava come consulente.

Anche Sunak e Johnson sono stati multati dalla polizia per aver partecipato a una cerimonia di rottura del blocco a Downing Street.