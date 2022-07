Lo Sri Lanka ha dichiarato lo stato di emergenza mentre il presidente è fuggito e i manifestanti hanno preso d’assalto l’ufficio del primo ministro

Sri Lanka Presidente Sono fuggiti dal paese mercoledì presto , poche ore prima aveva promesso di dimettersi sotto la pressione dei manifestanti arrabbiati per una devastante crisi economica. Ma la folla ha rapidamente diretto la propria rabbia contro il Primo Ministro, ha preso d’assalto il suo ufficio e ha chiesto che andasse anche lui.

L’Air Force ha dichiarato in una dichiarazione che il presidente Gotabaya Rajapaksa e sua moglie sono partiti a bordo di un aereo dell’aeronautica dello Sri Lanka diretto alle Maldive. Ciò ha portato poco sollievo alla nazione insulare, che da mesi è alle prese con un disastro economico che ha causato gravi carenze di cibo e carburante, ed è ora nel caos politico.

Migliaia di manifestanti che chiedevano al primo ministro Ranil Wickremesinghe di dimettersi si sono radunati fuori dal suo complesso di uffici e alcuni si sono arrampicati sui muri, mentre la folla cantava a sostegno e lanciava bottiglie d’acqua contro coloro che avevano preso d’assalto. Alcuni sono stati poi visti all’interno dell’edificio, in piedi sul tetto di un balcone sventolando la bandiera dello Sri Lanka.

La polizia usa gas lacrimogeni mentre i manifestanti prendono d’assalto il complesso degli uffici del primo ministro dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. (AFP)

Con una mossa che potrebbe far arrabbiare ulteriormente i manifestanti, Rajapaksa ha nominato il suo primo ministro presidente ad interim da quando era fuori dal paese, secondo il presidente del parlamento. Rajapaksa non si è ancora dimesso, ma il presidente del Parlamento Mahinda Yapa Abiwardena ha detto che il presidente gli ha assicurato che lo avrebbe fatto più tardi oggi.

“Abbiamo bisogno di entrambi… per andare a casa”, ha detto Sobon Iranga, un funzionario di 28 anni, alla folla fuori dall’ufficio di Wickremesinghe. “Ranil non è stato in grado di mantenere ciò che ha promesso in due mesi, quindi dovrebbe smettere. Tutto ciò che Ranil ha fatto è stato cercare di proteggere i Rajapaksa”.

Ma Wickremesinghe ha detto che non se ne sarebbe andato fino a quando non fosse stato formato un nuovo governo. La polizia inizialmente ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti fuori dal suo ufficio, ma ha fallito, e sempre più persone hanno camminato lungo il corridoio verso il complesso. Mentre gli elicotteri si libravano in alto, alcuni manifestanti hanno alzato il dito medio.

Alcuni dei manifestanti, che sembravano svenuti, sono stati portati in ospedale.

In mezzo al caos, Wickremesinghe ha dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale e la televisione di stato ha interrotto brevemente le trasmissioni.

I manifestanti dello Sri Lanka assaltano il complesso del primo ministro Ranil Wickremesinghe. (AFP)

I manifestanti hanno già sequestrato la casa del presidente, l’ufficio e la residenza ufficiale del primo ministro dopo mesi di manifestazioni che hanno smantellato la famiglia politica della famiglia Rajapaksa, che ha governato lo Sri Lanka per la maggior parte degli ultimi due decenni.

Mercoledì mattina, gli abitanti dello Sri Lanka hanno continuato ad affluire al palazzo presidenziale. Un numero crescente di persone attendeva l’ingresso nella sede, molte delle quali provenivano da Colombo, fuori dalla capitale, con i mezzi pubblici.

I manifestanti hanno promesso di occupare gli edifici ufficiali fino alla partenza degli alti dirigenti. Per giorni, le persone si sono riversate nel palazzo presidenziale come se fosse un’attrazione turistica: nuotando in piscina, meditando sui dipinti e sdraiandosi sui letti pieni di cuscini. A un certo punto, hanno anche bruciato la casa privata di Wickremesinghe.

All’alba, i manifestanti si sono presi una pausa dal canto mentre l’inno nazionale dello Sri Lanka risuonava dagli altoparlanti. Alcuni hanno sventolato una bandiera.

Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. (AFP)

Malik de Silva, un manifestante di 25 anni che occupava l’ufficio del presidente, ha detto che Rajapaksa “ha distrutto questo Paese e ha rubato i nostri soldi”. Ha detto di aver votato per Rajapaksa nel 2019 credendo che il suo background militare avrebbe mantenuto il paese al sicuro dopo gli attentati dinamitardi ispirati dallo Stato Islamico all’inizio di quell’anno che hanno ucciso più di 260 persone.

Nelle vicinanze, la 28enne Sithara Sidaralianaj e sua madre di 49 anni indossavano striscioni neri sulla fronte con su scritto “Devo andare a casa”, il grido di battaglia delle manifestazioni.

“Ci aspettavamo che fosse dietro le sbarre – non sarebbe scappato su un’isola tropicale! Che razza di giustizia è quella?” disse Saidaraliyanage. “Questa è la prima volta che le persone in Sri Lanka si sono sollevate in questo modo contro un presidente. Vogliamo un po’ di responsabilità”.

I manifestanti accusano il presidente ei suoi parenti di aver prelevato denaro dalle casse del governo per anni e l’amministrazione Rajapaksa di aver accelerato il collasso del Paese a causa della cattiva gestione dell’economia.

Il primo ministro dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. (AFP)

La famiglia ha negato le accuse di corruzione, ma Rajapaksa ha riconosciuto che alcune delle sue politiche hanno contribuito al crollo che ha lasciato la nazione insulare fortemente indebitata e incapace di pagare le importazioni di beni di prima necessità.

La carenza ha seminato la disperazione tra i 22 milioni di persone dello Sri Lanka, ed è tanto più scioccante perché prima dell’ultima crisi, l’economia era in espansione ed era cresciuta una classe media agiata.

L’impasse politica ha aggiunto carburante alla catastrofe economica poiché l’assenza di un governo di unità nazionale alternativo ha minacciato di ritardare un salvataggio sperato dal FMI. Nel frattempo, il paese dipende dagli aiuti delle vicine India e Cina.

La polizia usa gas lacrimogeni mentre i manifestanti dello Sri Lanka assaltano il complesso degli uffici del primo ministro Ranil Wickremesinghe, chiedendo le sue dimissioni dopo la fuga del presidente Gotabaya Rajapaksa. (AFP)

Mentre le proteste si sono intensificate mercoledì fuori dal complesso del primo ministro, il suo ufficio ha imposto lo stato di emergenza concedendo poteri più ampi all’esercito e alla polizia e ha dichiarato un coprifuoco immediato nella provincia occidentale che include Colombo.

L’Aeronautica Militare ha dichiarato in un comunicato di aver fornito un aereo, con l’approvazione del Ministero della Difesa, al presidente e alla moglie per recarsi alle Maldive, un arcipelago nell’Oceano Indiano famoso per le sue esclusive località turistiche. Ha detto che tutte le leggi sull’immigrazione e sulle dogane sono state seguite.

Un manifestante sventola la bandiera nazionale fuori dall’ufficio del presidente Gotabaya Rajapaksa a Colombo, Sri Lanka. (AFP)

Non si sa dove si trovino altri membri della famiglia che hanno prestato servizio nel governo, compresi molti che hanno rassegnato le dimissioni dai loro incarichi negli ultimi mesi.

I presidenti dello Sri Lanka sono protetti dall’arresto mentre sono al potere e Rajapaksa probabilmente ha pianificato la sua fuga mentre aveva ancora l’immunità costituzionale. Un caso di corruzione contro di lui nel suo precedente ruolo di funzionario della difesa è stato ritirato quando è stato eletto presidente nel 2019.

Ipotizzando le dimissioni di Rajapaksa come previsto, i legislatori dello Sri Lanka hanno accettato di eleggere un nuovo presidente il 20 luglio, ma hanno lottato per decidere se formare un nuovo governo per far uscire il paese in bancarotta dal collasso economico e politico.

Il nuovo presidente resterà in carica per il resto del mandato di Rajapaksa, che scade nel 2024, e potrà nominare un nuovo primo ministro, che dovrà poi essere approvato dal Parlamento.

“Le dimissioni di Gottabaya sono un problema che è stato risolto, ma c’è molto di più”, ha detto Bhachura Wickremesinghe, 24 anni, uno studente di ingegneria elettrica marina che non ha nulla a che fare con il primo ministro.

I manifestanti ballano e cantano contro il presidente Gotabaya Rajapaksa fuori dal suo ufficio a Colombo, nello Sri Lanka. (AFP)