Noivos mandam conta de R$ 1.250 aos convidados que faltaram cerimnia – Internacional

(foto: Reproduo/ Redes sociais)

Voc j fez uma festa e pensou em mandar a conta para aqueles amigos que falam que vo e, na hora, no aparecem? Foi isso que o casal Doug Simmons e Dedra McGee, moradores de Chicago, nos Estados Unidos, decidiu fazer. Ao perceber uma quantidade de faltosos na cerimnia de casamento, eles enviaram uma fatura de US$ 240 (o equivalente a R$ 1.250) para cada um dos convidados que no compareceram ao evento.

Eles publicaram nas redes sociais a carta que mandaram aos amigos faltosos, “esta fatura est sendo enviada porque voc confirmou os assentos na recepo do meu casamento. Como voc no ligou ou nos notificou que no compareceria, este valor o que voc nos deve pelo pagamento antecipado de seus assentos”, como contaram ao New York Submit.

A cerimnia foi pensada para receber cerca de 100 pessoas, em um resort na Jamaica, e, por isso, o casal decidiu confirmar se cada convidado compareceria ou no ao evento. Segundo os noivos, eles perguntaram algumas vezes aos convidados se compareceriam, e sempre escutavam respostas afirmativas.

“Ningum me disse nada ou me mandou uma mensagem dizendo: ei, no poderemos ir. Isso era tudo que eu estava pedindo. Se voc me dissesse que no poderia ir, eu entenderia, mas no fique sem falar nada e ainda faa com que eu pague por voc e pelos seus”, contou o noivo. Apesar disso, os pombinhos no pretendem cobrar ninguem, mas ficaram chateados com a falta na information to aguardada.