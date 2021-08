Biden: W ciągu 36 godzin w Kabulu może dojść do kolejnego zamachu

Zagrożenie terrorystyczne w Kabulu jest bardzo poważne, w ciągu 24-36 godzin tam może dojść do kolejnego zamachu – ostrzegł w sobotę prezydent United states of america Joe Biden. Oświadczył też, że nalot United states na cele organizacji terrorystycznej odpowiedzialnej za niedawne zamachy w stolicy Afganistanu nie był ostatnią taką akcją.



Joe Biden

/PETE MAROVICH / POOL /PAP/EPA



Sytuacja na miejscu jest nadal niezwykle niebezpieczna, zagrożenie atakiem terrorystycznym na lotnisko pozostaje wysokie. Nasi dowódcy poinformowali mnie, że atak jest bardzo prawdopodobny w ciągu następnych 24-36 godzin – przekazał Biden w oświadczeniu. Prezydent poinformował, że nakazał podjąć wszelkie możliwe działania, by zapewnić bezpieczeństwo obecnym w Kabulu Amerykanom.

Biden podkreślił, że mimo stopniowego wycofywania się wojska i napiętej sytuacji z lotniska w Kabulu cały czas ewakuowani są amerykańscy cywile.

Pentagon: Dwóch członków IS-Ch zabitych w ataku drona United states of america

Amerykański przywódca przekazał, że omówił ze swoimi doradcami i dowódcami wojsk przeprowadzony w nocy z piątku na sobotę atak dronem na pozycje we wschodnim Afganistanie, w którym zabito dwóch ważnych członków Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan (IS-Ch). Ta skłócona z talibami organizacja dżihadystyczna przyznała się do zorganizowania czwartkowych zamachów w Kabulu, w których zginęło 13 żołnierzy United states i – według różnych szacunków – od 95 do 170 Afgańczyków.

Powiedziałem, że będziemy ścigać grupę odpowiedzialną za atak na nasze jednostki i niewinnych cywili w Kabulu, i właśnie to robimy. Ten nalot nie był ostatni. Będziemy ścigać każdą osobę zaangażowaną w 10 haniebny atak – podkreślił Biden.

Pentagon poinformował wcześniej w sobotę, że w amerykańskim ataku odwetowym zginęło dwóch ważnych członków IS-Ch, a jeden został ranny. Zabici brali udział w planowaniu i przygotowaniu przyszłych zamachów IS-Ch.

W czwartek na lotnisku w Kabulu dżihadyści przeprowadzili samobójczy atak terrorystyczny, w którym zginęło około 170 Afgańczyków i 13 amerykańskich żołnierzy. Prezydent Joe Biden zapowiedział odwet.

W piątek United states przeprowadziły atak. Dron, za pomocą którego zaatakowano siedzibę IS-Ch, wystartował z jednej z baz w regionie, poza Afganistanem.

Talibowie, którzy przejęli władzę w Afganistanie, potępili atak odwetowy Stanów Zjednoczonych.

Amerykanie powinni byli nas poinformować przed przeprowadzeniem tego nalotu. To był wyraźny atak dokonany na terytorium Afganistanu, zginęły dwie osoby, ranne zostały również dwie kobiety i dziecko – przekazał agencji Reutera rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid.

Przedstawiciel ruchu poinformował również, że po opuszczeniu lotniska w Kabulu przez siły United states of america – co planowo ma nastąpić 31 sierpnia – kontrola nad portem lotniczym zostanie szybko przejęta przez talibów. Mudżahid powiedział, że na razie jest za wcześnie, by określić, czy talibowie będą potrzebowali pomocy Kataru lub Turcji przy zarządzaniu lotniskiem. Z drugiej strony zapewnił, że ruch posiada wystarczającą ilość personelu technicznego, by samodzielnie prowadzić operacje na lotnisku.