In zijn thuisland was Sadaat twee jaar lang minister van Communicatie en Technologie, maar in 2018 vertrok hij na onenigheid satisfied mensen uit de directe kring van president Ashraf Ghani. Vanuit zijn thuisland klonk enige hoon om het aannemen van het bezorgersbaantje. Hij was immers minister geweest. Maar voor Sadaat is een baan een baan. ,,Ik hoef me nergens schuldig around te voelen en ik hoop dat andere politici hetzelfde pad als ik kiezen, en fulfilled mensen gaan werken en zich niet verstoppen.’’

Sadaat vertrok ruim voor de val van de Afghaanse regering en de snelle opkomst van de taliban. Inmiddels is sprake van grote chaos in zijn thuisland en probeerden familieleden en vrienden, internet als duizenden anderen, uit Afghanistan weg te komen.

Omdat de oud-minister ook een Brits paspoort heeft, kon hij ook onderdak in het Verenigd Koninkrijk aanvragen. Hij had er al langere tijd gewoond. Toch koos Sadaat voor Duitsland, vlak voordat dat doorway Brexit onmogelijk zou worden, omdat hij denkt er een betere toekomst te kunnen vinden in de IT-sector. Het aantal Afghaanse asielzoekers dat asiel aanvraagt in Duitsland is sinds het begin van dit jaar satisfied 130 procent gestegen, meldt AP.

‘Taal is belangrijk’

Maar zelfs fulfilled zijn opleiding en achtergrond in die sector, zijn bestuurlijke ervaring en kennis van de Engelse taal, is het Sadaat nog niet gelukt in de Duitse IT werkzaam te worden. Zijn Duits is nog te beperkt. ,,En de taal is het belangrijkste onderdeel.’’

Nu heeft hij elke dag eerst vier uur Duitse les om daarna zes uur in de avond te werken. Deze zomer begon hij achieved zijn bezorgersbaan. ,,De eerste dagen waren spannend en moeilijk’’, vertelt hij in excess of onder meer het leren fietsen in een drukke stad. ,,Maar hoe meer je het doet en hoe meer mensen je ontmoet, hoe meer je leert.’’

Nadat persbureau AP satisfied Sadaat sprak, namen al veel media zijn verhaal about. Sadaats woorden kwamen ook Jitse Groen ter ore. ‘We zijn er trots op dat hij voor ons werk en hopen hem in de toekomst een baan op onze communicatie- of tech-afdeling te kunnen aanbieden. Als hij die wil aannemen’, twitterde de oprichter en ceo van Just Take in Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, eerder vandaag.



