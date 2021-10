Non protetto – critiche di Pavlakis su nuove misure – ‘Ho paura di essere accusato nei locali notturni’

George Pavlakis ha parlato del fatto che la vaccinazione in Grecia raggiunge il 40%. Allo stesso tempo, il medico e ricercatore negli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per il regime di libertà per i vaccinatori, annunciato dal governo greco.

“Temo che con il livello di sorveglianza che c’è nei locali notturni, se rimango aperto tutta la notte, l’album prevarrà”, ha detto il dottore a SKAI e allo spettacolo “Simera”.

‘duro inverno’

Pavlakis ha anche sottolineato che con il 40% di non vaccinati in Grecia “non esiste una protezione terribile”, stimando che gli inverni senza vaccinazioni e mascherine dovrebbero essere difficili.

E il professore non ha nemmeno nascosto la sua insoddisfazione per il fatto che il governo greco abbia ritirato dal calendario delle azioni la chiusura interna: “Dichiarare che non ci sarà chiusura è un’esclusione unilaterale, non ripetere gli errori del passato e poi scusarsi . . ” Le caratteristiche menzionate.

Esempio con il portiere

In ogni caso, il medico ha indicato che è troppo presto per parlare della fine dell’epidemia mentre abbiamo 2-3mila casi e 30 decessi ogni giorno, dicendo che “il portiere non dice di aver parato due gol e quindi va per riposare, deve prima finire la partita”.