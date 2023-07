Nga Kor Ming: multa annullata per donna che indossa pantaloncini nel Kelantan, caso risolto

Nell’ultima settimana, c’è stato un clamore su come una donna non musulmana nel Kelantan abbia ricevuto un composto per aver indossato pantaloncini corti che terminano all’altezza della parte superiore della coscia.

Nell’ultimo aggiornamento si afferma che l’assemblea emanata dal MPKB è stata annullata dopo una discussione con Dato’ Muhammad Fadli bin Muhammad Kanali, direttore generale del dipartimento del governo locale.

secondo Metropolitana HarianaIl ministro per l’edilizia abitativa e il governo locale della Malesia, Nga Kaur Meng, ha dichiarato:

“Questo problema è già stato risolto. Dopo una discussione tra il direttore generale del dipartimento del governo locale e le autorità locali, hanno deciso di cancellare il complesso perché irragionevole”.

Oltre a questo, il ministro ha aggiunto che le autorità locali devono comprendere il contenuto e lo spirito della costituzione nell’applicare la legge.

L’amata Malesia è un paese di molte etnie, culture e religioni. Per questo dobbiamo rispettarci a vicenda”. “Dobbiamo rispettare anche musulmani e non musulmani, questo è scritto nella costituzione”.

Quindi, ha esortato tutte le autorità locali a non essere così zelanti nell’applicare la legge che va contro la costituzione, dice Astro Awani. Il ministro spera che tali incidenti non si ripetano.

Leggi anche: Donna del Kelantan multata per aver indossato pantaloncini nella sua boutique, il consiglio comunale dice indecente