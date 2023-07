Gli esperti affermano che la cooperazione è la chiave per garantire aria pulita a tutti

Gli esperti hanno affermato la scorsa settimana che la collaborazione tra governi, organizzazioni per lo sviluppo, settore privato, società civile e mondo accademico è fondamentale per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, data la natura transfrontaliera dell’inquinamento atmosferico.

L’inquinamento atmosferico è il più grande rischio per la salute ambientale negli ultimi tempi e può portare a ictus, malattie cardiache e polmonari e malattie respiratorie, come la polmonite e il cancro. Con oltre il 99% della popolazione mondiale che respira aria non sicura, gli esperti affermano che il mondo deve agire con urgenza per la salute e il benessere delle persone. L’inquinamento atmosferico è strettamente legato all’aggravarsi della crisi climatica e colpisce anche gli ecosistemi, minacciando la sicurezza alimentare e la produttività economica.

Aumentare le prove scientifiche disponibili, monitorare la qualità dell’aria, consentire azioni in tutti i settori chiave e facilitare i partenariati locali, nazionali e globali è essenziale per affrontare il problema e proteggere la salute e i mezzi di sussistenza.

Un uomo scatta foto di un’installazione artistica intitolata Noseì dell’artista thailandese Thanawatt Maninawa in mostra fuori dal Bangkok Arts and Culture Center di Bangkok il 1° giugno 2023, per difendere il diritto all’aria pulita ed evidenziare i problemi di inquinamento atmosferico. Francia Agenzia di stampa

La quarta giornata annuale Blue Sky International Clean Air si terrà il 7 settembre 2023 sotto il tema Together for Clean Air, incentrata sulla necessità di solide partnership, maggiori investimenti e responsabilità condivisa per combattere l’inquinamento atmosferico.

L’evento, promosso dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, mira a sottolineare l’importanza dell’aria pulita, sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare azioni per migliorare la qualità dell’aria.

“Con il tema di quest’anno, Together for Clean Air, vogliamo incoraggiare la collaborazione oltre i confini e le frontiere, tra i settori e oltre i silos per ridurre l’inquinamento atmosferico e sfruttare finanziamenti e investimenti verso misure e soluzioni per la qualità dell’aria”, afferma Martina Otto, capo sezione di l’Alleanza per il clima e l’aria pulita detenuta dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. “Ognuno ha un ruolo da svolgere e tutti possono trarne vantaggio. L’aria pulita è parte integrante di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile.”

L’inquinamento atmosferico proviene da una miriade di fonti, tra cui impianti industriali, industrie estrattive, uso domestico di energia, veicoli, incendi e combustione dei rifiuti.

Il monitoraggio della qualità dell’aria è un passo essenziale per comprendere l’inquinamento atmosferico e dare priorità alle misure per raggiungere gli standard di qualità dell’aria e raggiungere gli obiettivi di salute pubblica. Tuttavia, non è un requisito legale nel 37% dei paesi e gli esperti sono preoccupati per il rigore del monitoraggio in molti altri.

Per affrontare l’inquinamento atmosferico, i governi devono attuare leggi e incentivi che sblocchino gli investimenti nell’aria pulita in tutti i settori. Esistono soluzioni comprovate ea basso costo per l’inquinamento atmosferico che possono generare molti importanti benefici per la salute e ridurre il riscaldamento a breve termine. Anche una transizione equa dell’energia e percorsi zero-zero nei trasporti, negli edifici e in altre aree possono portare ai benefici dell’aria pulita.

Nel frattempo, l’allontanamento da modelli di produzione e consumo insostenibili può ridurre le emissioni di inquinanti nocivi. Gli individui possono apportare modifiche allo stile di vita per ridurre le proprie emissioni, esortando i governi e le aziende, comprese le istituzioni finanziarie, a impegnarsi a zero emissioni nette.

Attraverso la Climate and Clean Air Coalition, l’UNEP collabora con governi, organizzazioni intergovernative, imprese, istituzioni scientifiche e organizzazioni della società civile per ridurre il nerofumo, il metano, l’ozono troposferico e altri inquinanti che contribuiscono alla crisi climatica e mettono in pericolo la salute umana.

Nel 2022, l’osservanza della Giornata internazionale dell’aria pulita per i cieli blu si è concentrata sulla natura transfrontaliera dell’inquinamento atmosferico, sul suo impatto globale e sulla necessità di cooperazione. Il tema per il 2021 era l’impatto sulla salute dell’aria inquinata, in particolare al culmine della pandemia di COVID-19. La prima celebrazione nel 2020 si è concentrata sulla necessità di aria pulita per tutti e pari accesso all’aria pulita.

Ogni anno, il 7 settembre, il mondo celebra la Giornata internazionale dell’aria pulita per i cieli blu. La giornata ha lo scopo di sensibilizzare e facilitare le azioni per migliorare la qualità dell’aria. È un appello globale per trovare nuovi modi di fare le cose, per ridurre la quantità di inquinamento atmosferico che causiamo e per garantire che tutti, ovunque, abbiano il diritto di respirare aria pulita. Notizie sul Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente