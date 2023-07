Sarawak Astana | Kuching Borneo

Astana o conosciuta tra la gente del posto come Astana Sarawak è la residenza ufficiale di Yang Di Pertoa Negeri Sarawak, il sovrano del Sarawak.

Si trova orgogliosamente sulle rive del fiume Sarawak ed è impossibile non vederlo dal Kuching Waterfront.

Fu costruito nel 1870 dal Secondo Rajah Bianco, Charles Brooke, come regalo di nozze per sua moglie, Margaret Alice Lily de Wendt.

La residenza era in origine composta da tre corpi di fabbrica separati, ciascuno collegato all’altro da brevi e stretti passaggi.

Da allora ha subito importanti lavori di ristrutturazione e modifiche per diventare quello che è oggi.

cosa ti aspetti

Il palazzo non è aperto al pubblico, ma è possibile accedere ai giardini paesaggistici se si fa una gita in barca lungo il fiume Sarawak. Questo è comunque un po’ raro.

Di seguito alcune foto di Astana dall’estero.

Come andare ad Astana Sarawak

Astana Sarawak può essere raggiunta sia in barca che via terra. Per andare qui, attraversa il ponte Darul Hana dal lungomare di Kuching e cammina verso Astana che sarà alla tua sinistra.

Di seguito è possibile visualizzare una mappa che mostra la posizione di Astana.

ore di lavoro

Astana non è aperta al pubblico e quindi non ha orari di apertura.

Maggiori informazioni su Astana Sarawak

