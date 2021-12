Ortega licenzia il nuovo ambasciatore del Nicaragua a Cuba, Siddharta Marin, in carica per 11 giorni

Con l’Accordo Presidenziale n. 204-2021, pubblicato lunedì 6 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale, Daniel Ortega ha revocato la nomina di Siddhartha Francisco Marín Arraoz ad Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Nicaragua a Cuba.

Marín Araús ha ricoperto la carica per soli 11 giorni, venendo nominato il 24 novembre, quando Ortega ha licenziato Luis Cabrera Gonzalez, che aveva ricoperto la carica per 14 anni.

“La revoca della nomina del compagno Siddhartha Francisco Mayen Arroz alla carica di ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Nicaragua presso il governo della Repubblica di Cuba, contenuta nell’accordo presidenziale n.

Ancora una volta, nominato per un breve periodo

Nell’agosto 2018, Marine Araús è stato nominato rappresentante permanente con il grado di ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso le Nazioni Unite (ONU), dove è durato meno di un mese, ma ha mantenuto la carica di ministro consultivo per le politiche e gli affari internazionali di Ortega.

In precedenza ha servito come ambasciatore in Ecuador e ha svolto funzioni diplomatiche in Perù. Prima del ritorno di Ortega al governo, Marin ha lavorato come funzionario presso il Dipartimento di Stato.

Secondo il sito web della Comunità dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi (CELAC), Marin è ancora riconosciuto come Ministro Consigliere del Presidente della Repubblica per le Politiche e gli Affari Internazionali, posizione a cui è stato nominato nell’agosto 2018.

I cambiamenti nella rappresentanza del Nicaragua a Cuba sono avvenuti poco dopo la decisione del regime di Ortega Visto gratuito per cittadini cubani“Promuovere gli scambi commerciali e turistici e le relazioni tra le famiglie umane”, si legge in una nota diffusa dal ministero dell’Interno.

L’ambasciatore cubano presenta le sue credenziali

D’altra parte, il nuovo ambasciatore cubano in Nicaragua, Jorge Luis Mayo Fernandez, lunedì ha presentato copie delle lettere di credito al consigliere del regime, Denis Moncada Colindris, secondo l’agenzia ufficiale 19 Digital Media.

Da lunedì Mayo Fernandez ha iniziato ad adempiere al suo dovere di capo diplomatico cubano in Nicaragua, ha detto Moncada.

Jorge Luis Mayo Fernandez e Denis Moncada Colindris. Tratto da 19 Digital.

“Ripeto il nostro desiderio, tutto il nostro sostegno, tutti i nostri sentimenti e che abbiamo un’alta responsabilità, con grande orgoglio di essere in questo Paese, dove abbiamo costruito così tanti legami storici e fratellanza, costruiremo e difenderemo ad ogni costo “, ha detto l’ambasciatore cubano.