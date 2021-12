L'”inventore” di Bitcoin vince la causa negli Stati Uniti e mantiene $ 50 miliardi in criptovaluta

La famiglia di un socio in affari deceduto gli ha fatto causa e ha chiesto la metà degli 1,1 milioni di bitcoin, i primi ad essere creati attraverso il mining.

L’informatico Craig Wright, che sostiene di essere il creatore di Bitcoin ed è a dir poco leggendario Satoshi Nakamoto, a cui è attribuito il merito di aver creato la criptovaluta più popolare al mondo, è emerso vittorioso da Causa È stato emesso contro di lui dai parenti del suo defunto socio in affari David Kleiman.

La famiglia Kleiman ha cercato di convincere la corte che Wright doveva loro metà dei soldi 1,1 milioni di bitcoin, che è valutato in decine di miliardi di dollari, e insistono sul fatto che Kleiman e Wright insieme abbiano creato bitcoin attraverso una partnership. 1,1 milioni di bitcoin concentrati nella causa – un valore approssimativo di 50 miliardi di dollari Il cambio di lunedì – È considerato il primo ad essere creato tramite il mining e può essere di proprietà di una sola persona o entità coinvolta nel processo dall’inizio.

Tuttavia, un tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ha stabilito lunedì che Wright non deve nulla alla famiglia del suo ex partner e le uniche cose a cui ha diritto sono 100 milioni di dollari Nel concetto di diritti di proprietà intellettuale che andrebbe alla joint venture dei due uomini.

L’avvocato capo dell’imputato, Andres Rivero, ha confermato nelle dichiarazioni giurate che ho raccolto APLa sentenza della corte è stata per lui una “vittoria tremenda”. Il processo è durato un’intera settimana e la difesa di Wright ha affermato che mentre il suo cliente e David Kleiman erano amici e lavoravano insieme, la loro collaborazione non aveva nulla a che fare con la creazione di Bitcoin e le prime operazioni.

Fino ad oggi, nessuno sa con certezza chi ha creato bitcoin, e così è”.Clement contro Wright“Ha catturato l’attenzione degli appassionati di criptovaluta. Si dice che l’inventore della criptovaluta sarà Satoshi Nakamoto, un nome dietro il quale un individuo e un gruppo di persone non possono essere considerati altro che uno pseudonimo nella comunità digitale.

Nell’ottobre 2008, Nakamoto – che può essere tradotto dal giapponese in “nel mezzo– Pubblicato un documento contenente la prima descrizione di Bitcoin e il protocollo operativo per quella che sarebbe stata una nuova valuta digitale, sovrana e indipendente da governi e regolatori.Pochi mesi dopo iniziò il mining.

Wright ha affermato dal 2016 di essere Nakamoto, ma molti vedono questa affermazione con scetticismo. In effetti, ti è stato ripetutamente chiesto di trasferire una piccola parte del tuo Bitcoin su un altro account per dimostrare che sei ricco come dici.

Gli appassionati di criptovalute ora sperano che Wright mantenga la parola data: l’uomo ha promesso di donare in beneficenza gran parte delle sue riserve di bitcoin se vincerà la causa.