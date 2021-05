Nel segreto amore di una donna, questo sacerdote decide di annunciarla ai fedeli e di rinunciare alla vita monastica

Regia Italia dove oggi la stampa locale ripete una storia degna di un thriller romantico, la storia di un prete amante che decide finalmente di abbandonare la chiesa per vivere finalmente il suo amore per il grande giorno, insieme alla persona che ama.

È una storia che mostra che l’amore trionfa su tutto, compresi i tabù!

Un prete italiano di nome Ricardo Secobelli ha deciso di abbandonare il sacerdozio per vivere la sua storia d’amore allo scoperto.

Una decisione che il ecclesiastico 41enne si è dichiarato ai suoi seguaci al termine di una messa che stava presiedendo domenica a Todi, vicino Perugia, nel centro Italia.

« Il mio cuore è innamorato, anche se non ho mai avuto l’opportunità di rompere le promesse che ho fatto. Voglio provare a vivere questo amore È stato annunciato nella sua gerarchia, secondo un comunicato diffuso dall’arcidiocesi di Todi.

Immagine di credito: Dollydoll29 / Shutterstock

Dopo essere stato sospeso dal suo servizio dal suo vescovo supervisore, Ricardo sarebbe tornato allo stato laico per sfruttare appieno il suo amore, fino ad allora proibito.

La diocesi si è già mossa in questa direzione, avendo cura di rispettare la decisione del sacerdote pur accogliendo il suo impegno.

« Tutta la mia gratitudine a Don Ricardo per il servizio svolto finora. Soprattutto gli mando i miei più sinceri auguri affinché questa scelta, fatta in piena libertà, come lui stesso mi disse, gli garantisse pace e serenità. “Così ha indicato il suo presidente, monsignor Sigismondi.

Confessando il suo amore durante la messa domenicale, il sacerdote ha scelto di rivelare questo pesante segreto che in realtà non è più un segreto.

Le voci si stavano già diffondendo di recente in questo piccolo paese dove tutti si conoscono, secondo il Corriere della Sera.

« Non posso fare a meno di rimanere coerente, trasparente e fedele a lei (Church Note) come sono sempre stato fino ad ora Lo ha detto Ricardo Secobelli, la cui scelta è stata così difficile da amare e rispettare la chiesa.

Quindi è stato rilasciato da un peso che stava iniziando a diventare troppo pesante da trasportare. Ora si sta preparando a vivere pienamente la sua relazione romantica con questa donna sconosciuta.