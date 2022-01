Mzansi reagisce dopo la revoca del coprifuoco e uccide Becky Seely per “minacce inutili”

Mzansi sta festeggiando al Bheki Cele dopo che il governo ha annunciato la revoca del coprifuoco di mezzanotte e le restrizioni sulla vendita di alcolici. Sealy ha recentemente avvertito i membri del pubblico che sarebbero stati arrestati se fossero stati trovati a bighellonare dopo la mezzanotte del giorno di Capodanno.

Le minacce di arresto sono state eliminate dalla decisione del governo di consentire alle persone di godersi il nuovo anno senza troppe restrizioni.

Becky Seely avrebbe detto ieri, ma non sarà più così: “Se ti trovano in giro dopo la mezzanotte di Capodanno, verrai arrestato”.

Il governo ha apportato le seguenti modifiche alle restrizioni di blocco con effetto immediato:

Mzansi è andato su Twitter per celebrare la revoca del coprifuoco, l’allentamento delle vendite di alcolici e “soprattutto” il rifiuto del ministro della polizia il cui discorso ha minacciato le loro celebrazioni.

Una parte di me vuole sedersi a casa a New York, e una parte di me vuole ubriacarsi in un bar e inviare foto a Becky Seely.

– Paul Berkowitz (@paulyberk) 30 dicembre 2021