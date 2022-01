Incendi in Colorado: centinaia di case distrutte, decine di migliaia evacuate | Notizie dagli Stati Uniti

Centinaia di case sono state distrutte e decine di migliaia di residenti sono stati evacuati mentre gli incendi si sono diffusi in parte dello stato americano del Colorado.

Almeno un medico e altri sei sono rimasti feriti dopo che l’incendio è divampato dopo una caduta molto secca nella zona e un inverno che non ha ancora visto la neve.

Joe Bailey, dell’ufficio dello sceriffo della contea di Boulder, ha ammesso che potrebbero essere possibili più feriti e morti a causa dell’intensità degli incendi.

Si prega di utilizzare il browser Chrome per un lettore video accessibile



0:40

“Dio ci aiuta”: guidando attraverso gli incendi del Colorado



foto:

Una foto aerea mostra le case bruciate dagli incendi a Superior, in Colorado. Pic: Tecnologie Maxar tramite AP



Ha detto che era “il tipo di incendio che non possiamo affrontare a testa alta” e che in alcune zone sceriffi e vigili del fuoco hanno dovuto ritirarsi “perché sono appena passati attraverso”.

Ha aggiunto che l’incendio, che è stato segnalato poco dopo le 11 di giovedì ora locale, “si è ingrandito e si è rapidamente diffuso verso est” su un’area di 2,5 miglia quadrate.

Alcuni incendi sono divampati anche nella zona a causa della caduta delle linee elettriche.

Le autorità hanno ordinato l’evacuazione delle città di Louisville e Superior, che si trovano a circa 20 miglia a nord-ovest di Denver e ospitano un totale di 34.000 persone.

Si prega di utilizzare il browser Chrome per un lettore video accessibile



0:28

Le riprese aeree mostrano la portata degli incendi in Colorado



foto:

Le città di Louisville e Superior, a nord-ovest di Denver, sono state evacuate



Circondato da città ricche di centri commerciali, parchi e scuole.

Gli incendi, alimentati da venti fino a 105 miglia all’ora, hanno bruciato circa 580 case, hotel e centri commerciali.

Le auto si sono ammucchiate in coda mentre cercavano di fuggire dall’area e hanno aspettato fino a 45 minuti per spostarsi di circa mezzo miglio.

Nel frattempo, raffiche di vento hanno causato l’esplosione e la diffusione del fuoco, innescando piccoli incendi in luoghi come un prato o un parcheggio.

Il cielo divenne nero con le sirene che squillavano mentre il fumo si diffondeva.

Si prega di utilizzare il browser Chrome per un lettore video accessibile



0:24

Fumo denso e incendi enormi in Colorado



Un grande pennacchio di fumo è apparso dall’incendio a Denver.

Leah Angusman, che era su un autobus per tornare a Louisville dall’aeroporto di Denver e ha dovuto fermarsi a causa della scarsa visibilità, ha descritto come è stata esposta a forti venti.

“Il vento ha scosso l’autobus così forte che ho pensato che si sarebbe capovolto”, ha detto.

Si prega di utilizzare il browser Chrome per un lettore video accessibile



1:25

Gli acquirenti si precipitano a lasciare il negozio mentre si avvicina il fuoco



“Il cielo era scuro, marrone scuro e la sporcizia soffiava vortici sul marciapiede come serpenti”.

Il governatore del Colorado Jared Polis ha dichiarato lo stato di emergenza, che consente allo stato di accedere ai fondi di emergenza per i disastri.

foto:

L’incendio ha distrutto quasi 600 case



Gli incendi hanno inghiottito vaste aree di terra in pochi secondi, ha detto Polis, descrivendo gli incendi come “una forza della natura”.

La siccità e le ondate di calore storiche hanno reso più difficile combattere gli incendi negli Stati Uniti occidentali.

Nove decimi della contea di Boulder soffrono di siccità grave o grave e non ha subito forti piogge da metà estate.

“Con qualsiasi neve sul terreno, questo non sarebbe mai successo come è successo”, ha detto Keith Mosselman, un idrologo della neve che vive nella zona.

Ha detto che sono previsti gravi incendi a settembre e ottobre, ma la mancanza di pioggia o neve a fine stagione non è affatto insolita.

Ha detto che aspettarsi fino a un piede di neve per arrivare il giorno successivo potrebbe aiutare ad alleviare la situazione.

Il tempo estremo sta prendendo piede anche in altre parti degli Stati Uniti, con forti nevicate che interrompono i viaggi su strada nel Pacifico occidentale dallo stato di Washington alla California e forti temporali in tutto il sud che danneggiano le case e gli edifici in Alabama.