“Fight to the End”: Jilin costruisce 8 ospedali temporanei, giura di controllare l’epidemia il più rapidamente possibile

Un ospedale temporaneo da 1.500 posti letto è pronto per ricevere i pazienti COVID-19 a Changchun, nella provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale, il 15 marzo 2022. Foto: VCG

La provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale, ha allestito otto ospedali temporanei e due centri di quarantena per far fronte all’aumento dei casi di COVID-19. Il presidente del Partito conservatore ha detto che la battaglia contro Focolaio di Omicron in fase criticaHa chiesto alla provincia di “correre contro il tempo” e di concentrare tutte le risorse per controllare l’epidemia il più rapidamente possibile.

Jilin ha rilevato 1.853 infezioni, inclusi 1.456 casi confermati martedì.

“Questa è una battaglia fino alla fine e siamo nella fase essenziale, in cui tutti dovrebbero correre contro il tempo e concentrare tutte le risorse per controllare l’ascesa il più rapidamente possibile e prevenirne la diffusione in altri luoghi al di fuori di Jilin”, ha affermato. Jing Junhai, Presidente del Partito Jilin, martedì sera.

A Jilin sono stati costruiti otto ospedali temporanei, che forniscono 11.488 posti letto. Gao Ping, primario del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Terapia Intensiva del Secondo Ospedale dell’Università di Jilin, ha dichiarato mercoledì in una conferenza stampa che sono stati allestiti anche due centri di quarantena temporanei con 662 stanze separate.

Gao ha detto che altri due ospedali con più di 5.000 posti letto e cinque centri di quarantena con più di 27.500 stanze sono in costruzione. Tra questi, un centro copre 430.000 metri quadrati e contiene 6000 stanze dotate di servizi igienici separati.

La maggior parte degli ospedali temporanei e dei centri di quarantena sono stati costruiti nella città di Jilin, Hunchun e Changchun, tre luoghi duramente colpiti dall’epidemia nella provincia.

“L’esperienza del controllo delle epidemie in tutto il paese negli ultimi due anni ha dimostrato che gli ospedali temporanei e le strutture di quarantena svolgono un ruolo importante nell’alloggio e nel trattamento di pazienti o persone ad alto rischio di infezione, portando al controllo delle infezioni e interrompendo la trasmissione”, ha affermato Zhao .

Quattro équipe mediche dell’Heilongjiang della Cina nordorientale, dello Jiangxi della Cina orientale, della provincia dell’Henan della Cina centrale e della regione autonoma della Mongolia interna della Cina settentrionale sono state schierate per aiutare Jilin con cure mediche, test dell’acido nucleico, quarantena e trasporto dei pazienti. Anche il Liaoning, una provincia vicina di Jilin, ha inviato più di 30 ambulanze a pressione negativa come assistenza.

Il Global Times ha appreso che la squadra di soccorso medico di emergenza del People’s Hospital dell’Università di Wuhan, che gestisce l’ospedale temporaneo nel distretto di Wuchang di Wuhan, uno dei primi ospedali temporanei in Cina, si è recata a Jilin martedì mattina.

Le prospettive promettono di fermare presto la trasmissione della comunità nella provincia di Jilin se verrà adottata una politica più decisa e rigorosa, ha detto al Global Times un immunologo con sede a Pechino, che ha chiesto di non essere nominato, osservando che la sfida principale della provincia è come mobilitare e coordinare tutto. Risorse in azione per combattere la pandemia.

L’immunologo ha anche sottolineato che si dovrebbe prestare maggiore attenzione alle vaste aree rurali di Jilin, poiché queste aree mancano di risorse umane e hanno una bassa capacità di test, il che significa che l’infezione è facile.

Secondo Gao, i pazienti con sintomi gravi verranno inviati in ospedali designati, mentre quelli senza sintomi o che mostrano sintomi lievi verranno inviati in ospedali temporanei.

Jilin ha già assegnato più di 15.000 camere in 220 hotel da utilizzare nella quarantena dei contatti stretti e il centro di quarantena temporanea nel distretto meridionale di Gaoxin sarà operativo da martedì prossimo, con quasi 2.000 lavoratori e più di 300 macchine in funzione 24 ore su 24. giorno. , CCTV News ha riferito.

Li Luyao, un operatore sanitario in un ospedale temporaneo nella città di Jilin, ha dichiarato mercoledì al Global Times che l’onere per le squadre mediche negli ospedali designati a Jilin è stato ora alleggerito, con l’uso di strutture temporanee, che ha notevolmente liberato risorse per quei pazienti che hanno un disperato bisogno.