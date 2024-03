“Mwani” aggiunge il Servizio di Monitoraggio Internazionale (IMS) al porto di King Abdulaziz

Riyad: The Autorità Portuale Saudita “Mawani” Annuncialo FASI SPEDIZIONE PTE LIMITATA È stato presentato Nuovo servizio di spedizione “IMS” In Porto Re Abdul Aziz a Dammam, Collega il Regno al Sud-Est asiatico e all'India. Questo servizio mira a rafforzare le sue partnership strategiche con le principali compagnie di navigazione internazionali, sostenere il settore marittimo e contribuire allo sviluppo economico nazionale.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel potenziamento del ruolo del porto King Abdulaziz a Dammam nel potenziamento del settore dei trasporti marittimi e dei servizi logistici. Sostiene il movimento delle esportazioni e delle importazioni, in linea con gli obiettivi della Strategia Nazionale dei Trasporti e della Logistica (NTLS) per rafforzare la posizione del Regno come centro logistico globale che collega tre continenti.

Il nuovo servizio di spedizione collega il porto King Abdulaziz a Dammam con cinque porti regionali e internazionali: Klang in Malesia, Surabaya e Giakarta in Indonesia, Nhava Sheva in India e Jebel Ali negli Emirati. Questi collegamenti sono facilitati da voli settimanali regolari con una capacità fino a 1.800 TEU.

È interessante notare che il porto King Abdulaziz a Dammam ha raggiunto un record di produttività mensile nella sua storia, poiché ha movimentato 235.820 TEU nel febbraio 2024. Questo risultato riflette i suoi servizi operativi eccezionali e completi e le moderne attrezzature, che gli consentono di gestire vari tipi di merci con una capacità di 105 milioni di tonnellate di merci e contenitori.