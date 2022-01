La NATO invia navi e caccia nell’Europa orientale

2 ore fa

La fregata Blas de Lezo salpa per il Mar Nero dalla città spagnola di Ferrol

La Danimarca sta inviando la fregata Mar Baltico e prevede di inviare quattro caccia F-16 in Lituania per supportare la missione di difesa aerea della NATO nella regione.

La Spagna invia navi per unirsi alla flotta della NATO e sta valutando l’invio di caccia in Bulgaria.

La Francia ha espresso la volontà di inviare truppe in Romania sotto il comando della NATO.

Da aprile i Paesi Bassi hanno inviato due caccia F-35 in Bulgaria per supportare la sorveglianza aerea della NATO nella regione. Stanno anche fermando navi e forze di terra per la Forza di risposta della NATO.