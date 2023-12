MTMA 2023: celebrare il meglio del giornalismo di viaggio medico

Organizzati dal Malaysian Healthcare Travel Council (MHTC), i Medical Travel Media Awards (MTMA) 2023 sono culminati in un grande evento che ha celebrato il meglio del giornalismo di viaggio medico. Sponsorizzato dal Vice Ministro della Salute della Malesia, Sua Eccellenza Dato’ Lokanizaman Awang Sawney, MTMA 2023 riconosce reportage e saggi eccezionali di giornalisti, editori, produttori, organizzazioni dei media e influencer per il loro contributo nella promozione del settore dei viaggi medici in Malesia.

Sin dalla sua nascita nel 2019, MTMA si è evoluta in una competizione globale e, giunta alla sua quarta edizione, continua a celebrare narrazioni che mostrano diverse prospettive nel vivace panorama sanitario della Malesia.

Dato Lokanizaman Awang Sawney

In mezzo alla forte concorrenza di oltre 400 partecipanti in otto (8) paesi, inclusa la Malesia, otto (8) importanti giornalisti e influencer internazionali hanno vinto i Travel Medical Media Awards (MTMA) 2023. I loro eccezionali contributi hanno assicurato vittorie nelle rispettive categorie. ricevere prestigiosi riconoscimenti e importanti premi in denaro per un totale di oltre RM 100.000 (~US $ 21.400).

I migliori team editoriali di viaggi medici

Oltre a questi premi individuali, Radio Television Malaysia (RTM), Malesia e Liputan 6, Indonesia sono stati insigniti del prestigioso premio “Medical Travel Editorial Team of the Year”, rispettivamente per le categorie locale e internazionale. Ciò è un riconoscimento del loro ruolo vitale nel promuovere la Malesia come destinazione leader per i viaggi sanitari a livello globale.

Il dottor Muhammad Ali Abubakar, CEO di MHTC, ha sottolineato l’impatto globale dell’evento e il ruolo cruciale della stampa. “L’MTMA mira a riconoscere il ruolo dei media nel mettere in evidenza il settore dei viaggi sanitari in Malesia. Le diverse iscrizioni provenienti da paesi come Australia, Bangladesh, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Maldive, Singapore e Stati Uniti quest’anno dimostrano i nostri risultati in affermando la Malesia come leader nel settore dei viaggi per l’assistenza sanitaria. Attraverso l’obiettivo di questi giornalisti esperti e impegnati, la nostra storia raggiunge e risuona con il pubblico di tutto il mondo.

Dottor Muhammad Ali Abu Bakr

“Il settore dei viaggi sanitari in Malesia si distingue grazie alle nostre strutture moderne, agli esperti medici e ai prezzi competitivi. I nostri ospedali sono dotati delle tecnologie più recenti e i nostri medici sono riconosciuti a livello mondiale per la loro competenza. Inoltre, sottolineiamo un’esperienza di viaggio sanitario senza soluzione di continuità e un’assistenza paziente approccio incentrato sulla salute, che è la pietra angolare della nostra filosofia sanitaria. A ottobre di quest’anno, il settore ha generato ricavi per oltre 1,7 miliardi di RM, superando l’obiettivo iniziale fissato per il 2023. Siamo ottimisti sul fatto che raggiungeremo 2,0 miliardi di RM entro la fine di quest’anno, due anni prima del nostro obiettivo iniziale Proiezione, stabilendo un nuovo record Questa crescita non solo ha alimentato la ripresa del settore, ma ha anche stimolato un significativo impatto indiretto su altri settori. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l’impegno dei media e degli influencer, che svolgono un ruolo altrettanto importante nel ricostruire e diffondere la consapevolezza del marchio malese.

Il gruppo di esperti riconosce il giornalismo eccezionale

La stimata giuria dei Travel Medical Media Awards (MTMA) 2023, incaricata di valutare le candidature in più categorie, è stata presieduta dal professor Dr Kiranjit Kaur, una personalità rinomata nel campo dei media e delle pubbliche relazioni.

“La qualità e la diversità dei contributi di quest’anno sono stati davvero eccezionali, ciascuno dei quali si è distinto per la ricerca approfondita, la narrazione avvincente e le intuizioni uniche. Questi rapporti vincitori non solo hanno messo in mostra un talento giornalistico eccezionale, ma hanno anche evidenziato soluzioni sanitarie innovative e di livello mondiale, “, ha affermato il professor Dr. Kiranjit. offerto dalla Malesia, rafforzando la sua posizione crescente come destinazione di viaggi medici.”

Altri giudici includono: Ilan Geva, presidente di Ilan Geva & Friends ed esperto di branding e comportamento dei consumatori degli Stati Uniti; il dottor Ainal Rishikin Yusof, noto influencer medico della Malesia; Dr. Azal Asnirah Zulkebli, Professore Associato presso l’Universiti Sains Malaysia ed esperto di studi sui media dalla Malesia; Haniza Hamzah, capo della televisione presso l’Asia Pacific Broadcasting Union (ABU), una personalità mediatica esperta della Malesia; Jijatisan Muniandi, corrispondente principale dell’AFP con sede in Malesia; Christian Radiansyah, giornalista indonesiano con 19 anni di esperienza; e Chris Sito, amministratore delegato di Dataxet:nama dalla Malesia.

Travel Medical Media Awards (MTMA) 2023

Partecipazione globale all’MTMA 2023

Per MTMA 2023, le iscrizioni ai premi erano aperte da 14 giorni fasì Febbraio 2022 fino al 1strada Novembre 2023. Con 12 categorie altamente competitive per media e influencer sia internazionali che locali, le candidature sono state valutate attraverso un meticoloso processo di valutazione incentrato su criteri quali qualità della ricerca, tecnologia, presentazione, creatività, contenuto, presenza digitale e sociale e potenziale di coinvolgimento . .

Al concorso hanno partecipato giornalisti e influencer delle principali agenzie di stampa e pubblicazioni di tutto il mondo, ciascuno dei quali ha contribuito con le proprie prospettive uniche e le proprie narrazioni approfondite. Tra le prestigiose agenzie di stampa che hanno partecipato: Liputan 6 (Indonesia), Comparan (Indonesia), Channel News Asia (Singapore), Astro Awani (Malesia), The Star (Malesia), The Edge (Malesia), ABC Radio (Australia) , E Il Bordo. Brunei (Brunei), solo per citarne alcuni.

Vincitori del Gran Premio MTMA 2023

L’MTMA2023 di quest’anno ha incoronato otto (8) vincitori, uno ciascuno per i media internazionali e locali, in sei categorie:

Migliore stampa di viaggio medico (RM8.000 ciascuno e una tazza)

Malesia: Rosalinda MD Said, Utusan Malesia Internazionale: non c’è nessun vincitore in questa categoria

2. Miglior vantaggio di viaggio medico online (8.000 RM ciascuno e una tazza)

Malesia: Shahira Mukhtar, Sinar Daily Internazionale: Amir Ben Youssef, Channel News Asia, Singapore

3. Miglior servizio di viaggio multimediale (RM8.000 ciascuno e una tazza)

Malesia: Maiza Musa Al Bakri, Radio Televisione Malesia Internazionale: Muhammad Ashraf Alam, DBC News, Bangladesh

4. Miglior influencer di viaggi medici (8.000 RM ciascuno e una tazza)

Malesia: Peter Yong Sim su “Mr. Money” Internazionale: Gary Alexander Christigo e Hilda Sin Lok Man, Hong Kong

Primi premi con premi in denaro di RM 10.000 per ciascuna categoria:

Giornalista medico di viaggio dell’anno

Malesia: Revathi Murugappan, la stella Internazionale: Diri Dahuri, Media Indonesia, Indonesia

Redazione dell’anno per viaggi medici

Malesia: Radio Televisione Malesia (RTM) Internazionale: Liputan 6, Indonesia

“Mentre concludiamo l’MTMA 2023, siamo grati ai nostri sponsor e partner come Damansara Specialist 2, Dataxet:Nama, Island Hospital, KPJ Johor e Sunway Healthcare il cui prezioso supporto ha reso questo evento un successo clamoroso. Guardando al futuro, siamo entusiasti del potenziale di crescita e innovazione nel settore dei viaggi medici in Malesia. Il nostro obiettivo è quello di elevare continuamente la nostra posizione come principale destinazione sanitaria globale, e questo viaggio è reso possibile dagli sforzi collettivi dei nostri partner e dalle prospettive penetranti dei comunità mediatica.

Per ulteriori informazioni su MTMA, visitare https://www.mhtc.org.my/mtma/ Oppure trovaci su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/MyMTMA/. Per saperne di più sull’assistenza sanitaria in Malesia e sui suoi servizi, compresi i viaggi sanitari, visita https://malaysiahealthcare.org.my. Rimani aggiornato con le notizie sanitarie malesi seguendo i nostri account di social media su Facebook all’indirizzo http://www.facebook.com/malaysiahealthcare.org e su LinkedIn attraverso il Malaysian Healthcare Travel Council.