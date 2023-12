Hotel di Parigi arrabbiati per l’aumento delle tasse di soggiorno in vista delle Olimpiadi

Questa polemica arriva dopo che le autorità regionali hanno annunciato un forte aumento dei biglietti dei trasporti pubblici per i Giochi. Fotografia: Dimitar Delkov/AFP

Fonte: Agenzia France-Presse

I proprietari di hotel di Parigi hanno protestato martedì contro il piano del governo di triplicare le tasse pagate dai visitatori degli hotel l’anno prossimo, quando la capitale ospiterà i Giochi Olimpici.

La tassa di soggiorno a Parigi varia ora da 0,25 euro (0,27 dollari) a notte per gli alloggi più basilari a 5 euro (5,5 dollari) a notte per le strutture di lusso.

Il governo è pronto a triplicare queste tasse come parte del suo bilancio 2024, che prevede di approvare in parlamento senza votazione prima di Natale.

“È un altro duro colpo per la competitività del nostro settore e per l’immagine della Francia in un momento in cui tutta l’attenzione è concentrata sulle Olimpiadi di Parigi del 2024”, hanno affermato in una nota l’associazione alberghiera e di ristorazione UMIH e il gruppo di catene alberghiere GNC.

Il governo ha affermato che un aumento del 200% della tassa sul turismo aiuterebbe a finanziare il trasporto pubblico.

Leggi anche Gli agricoltori intasano Berlino con i trattori per protestare contro i tagli

Secondo i sindacati si arriverebbero a “423 milioni di euro di tasse riscosse ogni anno, molto più dei 200 milioni di euro” di cui il governo e l’autorità regionale dei trasporti hanno dichiarato di aver bisogno.

Noto: Controlla esattamente quale notizia è stata selezionata per te ➡️ Trova “Raccomandato per te” Blocca sulla home page e divertiti!

Catherine Quirard, presidente del GHR, un altro sindacato che rappresenta il settore dell’ospitalità e della ristorazione, ha aggiunto: “Le autorità temono che i prezzi degli alberghi aumentino, ma mandano alle stelle l’aliquota fiscale. Poi vengono a incolpare noi”.

Gli hotel hanno già aumentato le tariffe per una notte durante le Olimpiadi, dal 26 luglio all’11 agosto.

Il governo del presidente Emmanuel Macron intende attivare l’articolo 49.3 della Costituzione francese per approvare il bilancio 2024 senza votazione.

Non detiene la maggioranza dopo le elezioni del 2022 e ha utilizzato più volte questo controverso meccanismo, anche per attuare la controversa riforma pensionistica all’inizio di quest’anno nonostante mesi di proteste.

Leggi anche La Banca Centrale russa alza il tasso di interesse di riferimento al 16% per combattere l’inflazione

Questa polemica arriva dopo che le autorità regionali hanno annunciato un forte aumento dei biglietti dei trasporti pubblici per i Giochi, scatenando la rabbia.

L’Autorità Regionale dei Trasporti raddoppierà le tariffe della metropolitana per i biglietti singoli e per 10 persone durante le Olimpiadi.

Fonte: Agenzia France-Presse