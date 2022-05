Molly sposa la cucina francese e italiana con una pizza ratatouille

Ratatouille sulla pizza? Molly Yeh di Food Network lo rende possibile con il suo piatto delizioso e facile ripieno di verdure, formaggio e aglio arrosto. È una perfetta combinazione di cucina francese e italiana.

Il personaggio di Food Network Molly Yeh | Dave Kotinsky / Getty Images per NYCWFF

La pizza Pan Ratatouille di Yeh è un pasto solido

Tutto il lavoro sul piatto della pizza di Yeh è con largo anticipo e fatto rapidamente.

Il la ragazza incontra la fattoria La ricetta della star si ispira al classico piatto francese della ratatouille preparata tradizionalmente con pomodori, zucchine, peperoni e melanzane. La versione della pizza di Yeh è farcita con verdure dolci e fresche, burrata e aglio arrosto. “È divertente”, ha detto il personaggio della cucina nel video di Food Network qui sotto per questa ricetta.

avrai bisogno per impasto: farina di pane, farina integrale, zucchero, lievito secco istantaneo, acqua tiepida, olio extravergine di oliva, sale kosher.

Per l’olio essenziale di aglioA disposizione: 2 teste d’aglio arrosto, rosmarino fresco, timo, alloro, olio d’oliva e scaglie di peperoncino tritato.

Finalmente un po’ di pizza Avrai bisogno di olio d’oliva, pomodori italiani, melanzane italiane, peperoni arancioni, zucca gialla, zucchine baby, salsa marinara, burrata, foglie di basilico fresco, rucola, parmigiano e sale kosher.

Trovate la ricetta completa, il video e le recensioni Sul sito di Food Network.

▶“src =” https://www.youtube.com/embed/8NG6n4-Ah4Y?feature=oembed “Frameborder =” 0″ allow = “accelerate; Avvio automatico della scrittura negli appunti. Supporti per giroscopi codificati. Picture in Picture Consente lo schermo intero >

La talpa italiana francese è facile da preparare

Unire tutti gli ingredienti secchi della miscela in una planetaria, seguiti dagli ingredienti umidi. Sono combinati “finché non diventa un po ‘morbido e appiccicoso”. Quindi raschiare l’impasto in una ciotola unta d’olio e lasciare raddoppiare di volume (circa 1 o 2 ore).

Ungete generosamente una padella con dell’olio d’oliva: – Non immergetela nell’olio d’oliva, rende la crosta un po’ croccante e un po’ sul fondo e davvero buona. »

Una volta che l’impasto è “gonfio, soffice e pronto per essere modellato”, l’impasto viene arrotolato “lungo il bordo” della teglia. Si copre con un asciugamano per una “altezza leggermente maggiore”, e nel frattempo si prepara una ratatouille di verdure.

Le verdure della pizza fanno cantare il piatto

Tritare tutte le verdure e salarle per dare loro il tempo di “asciugarsi ed eliminare l’umidità perché non voglio che l’umidità in eccesso appesantisca la mia torta”.

Un filo d’olio all’aglio sulla pastella sulla teglia, seguito dalla salsa marinara, di cui Yeh Yeh ne usa una piccola quantità: “Voglio che la ratatouille vegana sia la star dello spettacolo”.

Disporre le verdure tagliate sulla pasta sfoglia con le erbette (“lo sporco delle erbe si abbina bene a queste verdure”) e la burrata viene tagliata a fette e irrorata sulle verdure, con un filo d’olio.

Infornare a 250° per 25 minuti, “finché non saranno dorati”. Parmigiano e sale vengono cosparsi sulla pizza finita, insieme a crescione fresco per un “crunch di peperoni” e basilico fresco.

Imparentato: La ricetta più apprezzata di Food Network di Molly Yeh ha tonnellate di fan e la sua parte di critici